Фото иллюстративное / © pixabay.com

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Погода в Украине 18 июня будет довольно контрастной, ведь в одних регионах пройдут дожди с грозами, а в других сохранится сухая и теплая погода. Синоптики прогнозируют умеренную прохладу ночью и вполне комфортное летнее тепло днем.

Подробный прогноз погоды в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Какой будет погода в Украине 18 июня

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 18 июня в нескольких областях Украины пройдут дожди, местами с грозами. Осадки ожидаются в западных и северных областях, а также на крайнем востоке страны. Ночь пройдет без значительных осадков, в отдельных районах возможен лишь слабый туман.

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В то же время синоптик предупреждает о возможном граде и шквальном ветре со скоростью до 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +27. Довольно жарко будет на юге Украины и в Крыму — там ожидается до +30 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, 18 июня в стране будет облачно с прояснениями.

«В южных, восточных, ночью и в большинстве центральных областей умеренные дожди, на северо-востоке страны днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы (ночью в Одесской и Николаевской областях местами значительные дожди). На остальной территории — без осадков», — прогнозируют синоптики.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, на юге и юго-востоке ожидается от +15 до +19 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +20 до +25 выше нуля.

Погода в Украине 18 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и на Киевщине 18 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 выше нуля.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов.

Погода во Львове

18 июня погоду на Львовщине будет определять восточная часть антициклона над Европой. В области ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Без осадков.

Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +27 градусов.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

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Погода в Одессе

На Одесчине 18 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Одессе столбики термометров ночью будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +25 градусов.

Температура морской воды составит от +17 до +18 градусов выше нуля.

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Погода в Харькове

На Харьковщине 18 июня будет облачная погода. Ночьюи днем пройдут кратковременные дожди, однако местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный с переходом днем на северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +26 градусов.

В Харькове столбики термометров будут показывать ночью от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +25 тепла.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине и в городе Днепр 18 июня будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, днем также ожидаются осадки, местами с грозами.

Ночью ветер будет юго-западный со скоростью 5–10 м/с, днем — северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области будет колебаться ночью от +12 до +17 градусов тепла, днем — от +20 до +25 градусов.

В Днепре ожидается ночью от +14 до +16 градусов тепла, днем — от +21 до +23 выше нуля.

Ранее синоптик предупредил о резком изменении погоды в Украине в ближайшие дни.

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