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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на 17 июня: сколько будут стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН

Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 17 июня.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 3 копейки и составила 44,78 грн. Изменились и показатели евро (потерял 8 копеек) и злотого (упал на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,78 (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,94 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,24 (-1 коп.).

Как мы писали, в течение следующей недели валютный рынок Украины, по прогнозу банкира Тараса Лесового, будет оставаться относительно стабильным без резких колебаний . Доллар, вероятно, будет торговаться в пределах установившегося коридора, тогда как евро будет определяться динамикой мировой пары EUR/USD. Основное влияние на курс окажут баланс спроса и предложения и интервенции Нацбанка. В целом эксперт не ожидает существенных сюрпризов на рынке валюты.

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Дата публикации
Количество просмотров
639
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