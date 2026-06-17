Курс валют на 17 июня: сколько будут стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 17 июня.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 3 копейки и составила 44,78 грн. Изменились и показатели евро (потерял 8 копеек) и злотого (упал на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США - 44,78 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,94 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,24 (-1 коп.).

Как мы писали, в течение следующей недели валютный рынок Украины, по прогнозу банкира Тараса Лесового, будет оставаться относительно стабильным без резких колебаний . Доллар, вероятно, будет торговаться в пределах установившегося коридора, тогда как евро будет определяться динамикой мировой пары EUR/USD. Основное влияние на курс окажут баланс спроса и предложения и интервенции Нацбанка. В целом эксперт не ожидает существенных сюрпризов на рынке валюты.

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