Что будет с долларом и евро на следующей неделе: банкир дал неожиданный прогноз

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

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Следующая неделя, 15-22 июня, валютный рынок пройдет под влиянием решения НБУ по учетной ставке и сохранению высокого спроса на иностранную валюту.

О том, какими будут доллар и евро в течение следующей недели, рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, одним из главных событий недели, 18 июня, будет заседание монетарного комитета НБУ. Эксперты полагают, что регулятор оставит учетную ставку на уровне 15%. Впрочем, если ставка останется на предыдущем уровне, значит, Нацбанк не видит оснований для пересмотра нынешней модели регулирования финансового рынка.

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Тарас Лесовой считает, что среди основных факторов давления на валютный рынок остаются военные риски, инфляция, зависимость экономики от стоимости горючего, возможные проблемы в энергетике, логистике и производстве.

По мнению банкира, если Национальный банк сохранит ставку на уровне 15%, а объемы интервенций останутся достаточными, то доллар и дальше будет двигаться в пределах прогнозируемых курсовых коридоров.

Курс доллара

По прогнозу эксперта, доллар будет находиться в пределах 44,40–45,10 грн на межбанковском рынке. Впрочем, на наличном рынке курс может колебаться в диапазоне 44,30–45,00 грн за один доллар.

По его словам, спрос будет оставаться выше предложения примерно на 10-15%. Для сглаживания дисбаланса Нацбанку может потребоваться от 850 до 900 млн. долларов валютных интервенций.

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''Такой объем показателен: рынок не находится в идеальном балансе, но и не демонстрирует признаков неконтролируемости'', — объяснил Лесной.

Курс евро

Курс евро будет в значительной степени зависеть не только от украинского рынка, но и от мировой конъюнктуры. В частности, внешним фактором остается ситуация на Ближнем Востоке. Она влияет на нефтяные котировки и динамику основных мировых валют.

По словам Лесового, ожидаемое соотношение евро к доллару находится в пределах 1,15-1,18. При таком сценарии курс евро будет составлять от 51,00 до 52,50 грн.

Тарас Лесовой отмечает: следующая неделя станет периодом «контролируемого напряжения», когда риски будут оставаться высокими, но ситуация на валютном рынке в целом будет оставаться прогнозируемой.

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Напомним, аналитики отмечают, что финансовый рынок в июне не такой, как обычно: в отличие от предыдущих лет гривна не укрепляется, а доллар и евро, соответственно, дорожают. Какими в июне будут курсы валют и цены в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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