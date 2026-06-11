Какой праздник 12 июня 2026 года / © ТСН

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12 июня 2026 года — пятница. 1569-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

12 июня верующие празднуют День памяти святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского / © pexels.com

Завтра, 12 июня, верующие празднуют День памяти святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского. Святой преподобный Онуфрий Великий — один из самых известных отшельников IV века. Он оставил монастырь и более 60 лет прожил в одиночестве в египетской пустыне, посвятив свою жизнь непрерывной молитве, посту и служению Богу. По церковному преданию, Господь чудесно поддерживал его: ангел приносил Святое Причастие, а у пещеры росла финиковая пальма и был источник. Его жизнь стала символом духовной стойкости и полного доверия к Божьему промыслу.

Святой преподобный Петр Атонский — один из первых подвижников Святой Горы Афон, живший в VIII–IX веках. По преданию, он был воином, попал в плен, а после чудесного освобождения решил посвятить себя монашеству. Поселившись на Афоне, Петр около 50 лет провел в безмолвии, молитве и суровом посте, преодолевая многочисленные духовные соблазны. Его считают одним из основателей афонской монашеской жизни и примером непоколебимой веры и аскетического подвига.

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12 июня в Украине празднуют День работника фондового рынка / © pexels.com

12 июня в Украине празднуют День работника фондового рынка. Праздник был установлен Указом Президента Украины 2008 года с целью награждения вклада работников фондового рынка в укрепление национальной экономики, привлечение инвестиций и развитие современной финансовой системы государства. К работникам фондового рынка относятся брокеры, трейдеры, аналитики, инвестиционные консультанты, управляющие активами, сотрудники бирж, депозитарных учреждений, инвестиционных фондов и регуляторных органов.

12 июня Международный день дубляжа / © pexels.com

Также 12 июня Международный день дубляжа. Дубляж появился в начале 30-х годов вместе с развитием звукового кино. Особую популярность он приобрел во Франции, Италии, Испании и Германии, где иностранные ленты начали озвучивать национальными языками. Впоследствии эта практика распространилась по всему миру и стала частью киноиндустрии.

12 июня Международный день шиитов / © pexels.com

А еще 12 июня Международный день шиитов. Шииты являются второй по численности ветвью ислама после суннитов. Они проживают во многих странах мира, в частности, в Иране, Ираке, Азербайджане, Ливане, Бахрейне, Пакистане и других государствах. Главное богословское различие между шиитами и суннитами касается вопроса преемственности после пророка Мухаммеда: шииты считают, что духовное руководство мусульманской общиной должно принадлежать его семье, начиная с Али ибн Абу Талиба.

12 июня празднуют Международный день кашасы / © pexels.com

12 июня празднуют Международный день кашасы. Кашаса — это дистиллированный алкогольный напиток, который изготовляют из свежего сока сахарного тростника, а не из мелассы, как ром. Именно эта особенность придает ему характерный свежий, травянисто-фруктовый вкус. По законодательству Бразилии название «кашаса» может носить только напиток, произведенный на территории страны.

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12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом / © pexels.com

Также 12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом. Детский труд — это не просто работа детей, а деятельность, которая лишает их нормального детства, образования, отдыха и может вредить физическому или психическому здоровью. Особенно опасными считаются принудительный труд, работа во вредных условиях, на производстве, шахтах, сельском хозяйстве или сфере незаконной деятельности.

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