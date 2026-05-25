Праздники в июне 2026 года в Украине: полный календарь, будет ли дополнительный выходной на День Конституции

В это время особенно хочется больше времени провести с семьей, восстановить силы и обрести баланс между работой и отдыхом. В материале вы узнаете, как будет выглядеть календарь рабочих и выходных дней в июне 2026 года, а также предусмотрены ли дополнительные праздничные дни для отдыха.

Июнь 2026 года: сколько рабочих и выходных дней

Июнь 2026 традиционно имеет 30 календарных дней, среди которых большинство приходится на рабочие дни, а часть — на стандартные выходные субботы и воскресенья.

В этом месяце украинцы будут работать 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 и 29 и 30 июня. А будут отдыхать 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня.

Отдельно следует обратить внимание на государственные и международные праздники, которые приходятся на июнь 2026 года, в частности, День Конституции Украины и День отца. День Конституции 2026 приходится на воскресенье. Это государственный праздник, поэтому празднование должно было переноситься на понедельник. Однако из-за действия закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в июне 2026 дополнительных выходных не будет.

Международные и государственные праздники в июне 2026 года: календарь событий и важные даты

4 июня — Международный день невинных детей-жертв агрессии; День хозяйственных судов;

5 июня — Всемирный день окружающей среды;

6 июня — День журналиста Украины;

7 июня — День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;

8 июня — Всемирный день океанов;

9 июня — Международный день друзей;

12 июня — День работников фондового рынка;

14 июня — День работников легкой промышленности; Всемирный день донора;

17 июня — Всемирный день борьбы с запустыванием и засухой;

18 июня — День участкового инспектора полиции;

19 июня — День фермера;

20 июня — Всемирный день беженцев;

21 июня — День медицинского работника; День отца в Украине;

22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;

23 июня — День государственной службы ООН; День государственной службы Украины;

25 июня — Международный день моряка; День таможенника Украины;

26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

28 июня — День Конституции Украины.

