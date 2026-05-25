Свята у червні 2026 року в Україні: повний календар, чи буде додатковий вихідний на День Конституції

У цей час особливо хочеться більше часу провести з родиною, відновити сили та знайти баланс між роботою і відпочинком. У матеріалі ви дізнаєтесь, який вигляд матиме календар робочих і вихідних днів у червні 2026 року, а також чи передбачені додаткові святкові дні для відпочинку.

Червень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів

Червень 2026 року традиційно має 30 календарних днів, серед яких більшість припадає на робочі дні, а частина — на стандартні вихідні суботи та неділі.

У цьому місяці українці працюватимуть 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 та 29 і 30 червня. А відпочиватимуть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 і 28 червня.

Окремо варто звернути увагу на державні та міжнародні свята, які припадають на червень 2026 року, зокрема День Конституції України та День батька. День Конституції 2026 року припадає на неділю. Це державне свято, а тому святкування повинно було переноситися на понеділок. Однак через дію закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в червні 2026 року додаткових вихідних не буде.

Міжнародні та державні свята в червні 2026 року: календар подій і важливі дати

4 червня — Міжнародний дeнь безневинних дітей-жертв агресії; День господарських судів;

5 червня — Всесвітній день довкілля;

6 червня — День журналіста України;

7 червня — День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;

8 червня — Всесвітній день океанів;

9 червня — Міжнародний день друзів;

12 червня — День працівників фондового ринку;

14 червня — День працівників легкої промисловості; Всесвітній день донора;

17 червня — Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою;

18 червня — День дільничного інспектора поліції;

19 червня — День фермера;

20 червня — Всесвітній день біженців;

21 червня — День медичного працівника; День батька в Україні;

22 червня — День скорботи тa вшанування пам’ятi жертв війни в Україні;

23 червня — День державної служби ООН; День державної служби України;

25 червня — Міжнародний день моряка; День митника України;

26 червня — Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту;

28 червня — День Конституції України.

