У квітковому сарафані та лоферах: леді Амелія Віндзор побувала на улюбленій виставці короля Чарльза
Родичка короля Чарльза – леді Амелія Віндзор – відвідала RHS Chelsea Flower Show 2026, що триває на території Королівського госпіталю Челсі.
Для цього світського виходу леді Амелія обрала максісарафан брудно-зеленого кольору у великий квітковий принт, поєднуючи його із зеленими шкарпетками та замшевими коричневими туфлями-лоферами на шнурівці.
Амелія була з цікавою золотою підвіскою на шиї та сережках-висячках, які складали комплект, волосся дівчина залишила розпущеним, а макіяжу на її обличчі було зовсім небагато.
Нагадаємо, напередодні відкриття виставки її відвідав король Чарльз та королева Камілла. Монарх оцінив сорт троянд, названий на честь Девіда Бекхема.