Який вигляд мають троянди сорту "Сер Девід Бекхем", що викликали фурор серед садівників

Троянда "Сер Девід Бекхем", фото: instagram.com/david_austin_roses

Реклама

Презентація цієї розкішної квітки відбулася нещодавно на престижній королівській виставці квітів Chelsea Flower Show.

Сорт став зворушливим подарунком футболістові на його 50-річний ювілей від його молодшої доньки Гарпер. Вона звернулася до селекціонерів із проханням підібрати квітку, яка б відображала любов її батька до заміського життя і британської природи та годин, проведених разом у сімейному саду.

У своєму Instagram Девід показав фото з донькою, на якому вони зазнімковані з кущем троянд, названих на його честь.

Реклама

Девід Бекхем із донькою Гарпер / © Instagram Девіда Бекхема

Який вигляд має квітка

(гортайте фото вправо)

Бутони мають ніжно-рожевий відтінок, проте в міру розкриття перетворюються на великі білосніжні квіти з легким рум’янцем і теплою жовтуватою серединою. Особливої виразності їм надають яскраві золотисті тичинки, що виділяються в центрі квітки.

Аромат квітки

Реклама

Троянда вирізняється складним і насиченим ароматом з багатошаровим парфумерним звучанням. Свіжі зелені ноти з легким відтінком бананової шкірки поступово розкриваються теплими медово-мускусними акордами, в яких відчуваються нюанси нуги, гвоздики і мірри.

Зазначимо, троянду "Сер Девід Бекхем" створено у співпраці з фондом «The King’s Foundation», послом якого є сер Девід Бекхем. У межах цієї співпраці з кожної проданої троянди 2,50 фунта стерлінгів перераховують до благодійного фонду короля Чарльза III, який опікується питаннями охорони природи та сталого розвитку, підтримуючи його роботу зі створення стійких спільнот і популяризації традиційних ремесел.

Король Чарльз ІІІ і Девід Бекхем на Chelsea Flower Show 2026 / © Getty Images

Нагороди

Сам сорт троянд Sir David Beckham наразі не завоював окремих ботанічних нагород, бо був офіційно представлений публіці лише кілька днів тому. Однак розплідник David Austin Roses традиційно оформляє свої масштабні стенди у Великому павільйоні у вигляді квітучих садів. На поточній виставці Chelsea Flower Show 2026 їхня чудова композиція Cotswold Garden, де центральне місце посіла презентація троянди Бекхема, удостоїлася престижної Золотої медалі за ландшафтний дизайн і презентацію сортів.

Реклама

Новини партнерів