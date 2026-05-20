У блакитній блузі з рукавами-дзвонами: королева Данії Мері вручила нагороди талановитим студентам

Королева Мері

Королева Данії Мері відвідала Копенгагенський університет з нагоди презентації стипендій Queen Mary Scholarships 2026.

Стипендії щороку присуджуються двом талановитим австралійським студентам за обміном, які відзначилися своїми академічними досягненнями, відданістю навчанню та особистою мотивацією.

Ця стипендія була заснована 2005 року як довгостроковий жест підтримки та дружби між Данією та Австралією — одна країна походження Мері, а інша стала її домом та місцем, де вона вийшла заміж і отримала титул королеви. Її започаткували як подарунок Мері та Фредеріку на весілля.

Тепер щороку Її Величність відвідує цей захід і нагороджує переможців. На захід 54-річна Мері одягла блакитну блузку від бренду Victoria Beckham з рукавами-дзвонами і бежеву спідницю міді. Образ вона доповнила туфлями з текстурної шкіри і золотими прикрасами.

