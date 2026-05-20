21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер блиснула пишним декольте в картинній галереї
Дівчина сходила на виставку картин і показала фото звідти.
21-річна Клементина Вон — донька 55-річної німецької супермоделі та зірки 90-х Клаудії Шиффер і британського продюсера та кінорежисера Меттью Вона — опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених у картинній галереї.
Вона позувала в джинсах і рожевому топі з рукавами-ліхтариками і пікантним декольте, яке підкреслило її пишні груди. Свій образ Клементина доповнила рожевою стьобаною сумкою Chanel.
«Тиждень мистецтва», — підписала фото дівчина.
Зазначимо, Клаудія Шиффер — мама трьох дітей. Разом із чоловіком, режисером Меттью Вон, вона виховує двох доньок — Клементину і Козиму, а також сина Каспара, якому в лютому виповнилося 23 роки.
Схоже, старша дочка пари, Клементина, вирішила наслідувати приклад знаменитої матері і спробувати себе в модельній індустрії. Дівчина вже встигла привернути увагу модного світу, з’явившись на сторінках британської версії Vogue.