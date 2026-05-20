Суспільство
274
2 хв

Вона у коричневому костюмі, він — у чорному лонгсліві-поло: подружжя Зеленських відвідало виставку відомого художника

Володимир та Олена Зеленські оглянули роботи митця Івана Марчука і привітали його з ювілеєм.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали презентацію виставки «Іван Марчук. Музейні колекції», яка відбулася у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок».

Олена і Володимир Зеленські та Іван Марчук / © Instagram Олени Зеленської

На ній представлено твори Івана Марчука з фондів 11 музейних установ Києва, Львова, Івано-Франківська, Луцька, Сум та Канева від кінця 1960-х років до наших днів. Проєкт доповнюють імерсивна проєкція, що оживляє сюжети творів Івана Марчука, і маловідомі архівні матеріали про життя та творчість митця.

Володимир та Олена Зеленські та Іван Марчук / © Instagram Олени Зеленської

Зеленський подякував художнику за його творчий доробок і привітав його з ювілеєм, який Марчук відсвяткував 12 травня.

«Ми всі розуміємо, що Іван Степанович усе своє життя боровся за те, щоб бути собою — то бюрократія, то цензура. Так само, як і сьогодні вся наша держава бореться за те, щоб бути собою. І я впевнений, що Іван Степанович переміг у своїй боротьбі. І вся наша Україна переможе у своїй», — сказав Володимир Зеленський і вручив митцю орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Іван Марчук і Володимир Зеленський / © Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді постала у коричневому костюмі, що складався зі штанів і жакета на затин, поверх якого вона завʼязала тканинний пояс в тон. Олена зібрала волосся в елегантну зачіску, випустивши спереду пасмо, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а до лацкану жакета прикріпила цікаву золоту брошку.

Олена і Володимир Зеленські та Іван Марчук / © Instagram Олени Зеленської

Президент був одягнений у чорний лонгслів-поло і чорні штани, які доповнив чорними кросівками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у шоколадній блузці з краваткою-бантом зустрілася з румунською колегою.

