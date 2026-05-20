- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 1 хв
Брат принцеси Діани показав барвисті фото зі свого четвертого весілля в пустелі
Брат принцеси Уельської Діани, граф Чарльз Спенсер, поділився своїми весільними фотографіями.
Учора стало відомо, що Чарльз Спенсер, якому сьогодні виповнюється 62 роки, одружився вчетверте. Його обраницею стала професорка Кет Джарман, з якою вони перебували у стосунках протягом двох років.
«15 травня 2026 року – найщасливіший день у моєму житті.
Кілька місяців тому дуже близька подруга сказала мені: "Справа в тому, що Кет хотіла б бути з тобою, навіть якби ти жив у хатині".
Тоді я й уявити не міг, що вона буде щаслива вийти за мене заміж навіть у пустелі 🌵
Фотографії: Кейтлін Дженнінгс», - написав Чарльз Спенсер у підписі до своїх весільних світлин.
На фото можна побачити, що наречена була одягнена в блакитну сукню з оголеною спиною, її волосся було заплетене в коси і зачіску, а в руках був букет білих троянд. Наречений був у чорному костюмі та блакитній сорочці, відмовившись від краватки.
Нагадаємо, це вже четвертий шлюб для графа Чарльза Спенсера. Раніше він був одружений з Вікторією Локвуд (1989-1997), Керолайн Гаттон (2001-2007) і Карен Гордон (2011-2026). Чоловік має семеро дітей від усіх цих шлюбів.