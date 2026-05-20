Брат принцеси Діани показав барвисті фото зі свого четвертого весілля в пустелі

Брат принцеси Уельської Діани, граф Чарльз Спенсер, поділився своїми весільними фотографіями.

Кет Джарман і Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Учора стало відомо, що Чарльз Спенсер, якому сьогодні виповнюється 62 роки, одружився вчетверте. Його обраницею стала професорка Кет Джарман, з якою вони перебували у стосунках протягом двох років.

«15 травня 2026 року – найщасливіший день у моєму житті.

Кілька місяців тому дуже близька подруга сказала мені: "Справа в тому, що Кет хотіла б бути з тобою, навіть якби ти жив у хатині".

Тоді я й уявити не міг, що вона буде щаслива вийти за мене заміж навіть у пустелі 🌵

Нагадаємо, це вже четвертий шлюб для графа Чарльза Спенсера. Раніше він був одружений з Вікторією Локвуд (1989-1997), Керолайн Гаттон (2001-2007) і Карен Гордон (2011-2026). Чоловік має семеро дітей від усіх цих шлюбів.

