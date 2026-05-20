Війна в Україні: Берлінська попередила про удари по Києву та заході України

Марія Берлінська

Російський дроновий терор проти України наростатиме. Ворог намагатиметься перетворити на фронт тилові українські міста, які розташовані за сотні кілометрів від лінії бойового зіткнення, оскільки для них це дешевий, масштабований та ефективний спосіб війни.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявила волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones (Центр підтримки Аеророзвідки) та співзасновниця Благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

Росіяни хочуть перетворити тилові міста України на фронт

Марія Берлінська одразу закликала українців тверезо оцінювати ситуацію та не піддаватися штучно створеним панічним настроям у мережі.

«Я не хочу зараз нікого лякати і створювати якісь панічні настрої, що ось вже там у травні 2026-го будуть полювати за киянами російські дрони — це неправда. А правда полягає у тому, що ворог дійсно буде намагатися все більше вибити нас дроновим терором, бо це дешевий, масштабований і ефективний спосіб. Росіяни намагатимуться перетворити на фронт глибокотилові українські міста, які знаходяться у сотнях кілометрів від кордону і від лінії бойового зіткнення. Але в нас ще є час підготуватися”, - пояснила Марія Берлінська.

Експертка наголошує, що захистити українські міста від майбутніх ударів цілком реально, якщо змінити підхід до ухвалення рішень на державному рівні та не повторювати помилок минулого сезону.

«Чи відбудеться це в один день? Ні. Чи можна цьому створити засоби протидії, якщо завчасно почати їх створювати, а не так як створювали, з величезним запізненням, у попередню зиму — так, можна. Зима 2025–2026 показала нам, наскільки некомпетентно і запізніло ми почали створювати цю протидію. Тому, якщо почати створювати протидію заздалегідь, прямо зараз, то звичайно можна комплексом заходів і засобів вберегти від цих дронових загроз наші міста», - зазначила Берлінська.

Під прицілом росіян будуть траси, бензовози та пасажирські потяги

За прогнозами керівниці Victory Drones, окупанти намагатимуться паралізувати внутрішню логістику країни, причому не лише у прифронтових регіонах на кшталт Сум чи Херсона, а й глибоко на заході та в центрі України.

«Звичайно, що росіяни будуть пробувати перерізати не тільки логістику до Херсону чи до Сум, а й також між умовним Тернополем і Хмельницьким чи Житомиром і Вінницею. Звичайно, що вони будуть намагатися це робити постійно. Для того, щоб не возили паливо чи продукти, можуть мінувати з повітря автошляхи, полювати за бензовозами, за пасажирськими поїздами. Вони вже все це роблять і будуть тільки нарощувати ці потуги», - сказала вона.

Проте Берлінська резюмує: будь-яку технологічну перевагу ворога можна нівелювати розумним плануванням. Комплекс вчасно вжитих управлінських рішень та заздалегідь вибудована система здатні помножити на нуль усі намагання окупантів. Для цього системну роботу над помилками необхідно розпочати просто зараз.

