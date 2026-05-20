Туристка залишилася без валізи через "інтимний предмет": що сталося

Літак / © pexels.com

Реклама

24-річна британська туристка Олівія Крол потрапила у незвичну ситуацію під час подорожі Таїландом. Її валізу затримали в аеропорту майже на 24 години через інтимний предмет, який викликав додаткову перевірку.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався 6 травня, коли дівчина летіла з острова Самуї до Бангкока. Після приземлення Олівія побачила працівників аеропорту з табличкою, на якій було її ім’я, однак багажу поруч не було. За словами туристки, вона запанікувала, оскільки не розуміла, що відбувається, і вирішила, що має проблеми.

Реклама

Жінку відвели до службового офісу аеропорту та повідомили, що її валізу не завантажили на літак через підозрілий предмет. Олівія розповіла, що в той момент почала хвилюватися через можливі наслідки.

Спочатку працівники припускали, що причиною могла бути запальничка. Згодом вони повідомили, що йдеться або про неї, або про предмет інтимного призначення. Туристка одразу зрозуміла, що запальнички у валізі не було.

За словами Олівії, перед польотом вона думала, чи варто класти цю річ до зареєстрованого багажу, однак не очікувала, що це призведе до затримки валізи.

Після цього співробітники попросили її підписати документи, які дозволяли провести огляд багажу. З’ясувалося, що причиною перевірки стала секс-іграшка. Валізу повернули лише через 24 години — після електронного повідомлення від аеропорту.

Реклама

Пізніше туристка зізналася, що тепер ставиться до цієї історії з гумором. За її словами, друзі після інциденту постійно жартують із цього випадку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стало причиною затримки українського літака під час дозаправлення в Тринідаді і Тобаго.

Новини партнерів