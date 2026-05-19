Не лише біля вікна: експерти пояснили, яке місце в літаку найкраще

Вибір місця в літаку може суттєво вплинути на враження від подорожі. Для когось головне — швидко вийти після посадки, для інших — виспатися, уникнути турбулентності чи отримати більше простору для ніг. Експерти з подорожей та бортпровідники розповіли, які місця в салоні вважають найкращими залежно від потреб пасажира.

Про це повідомило видання Travel + Leisure.

За словами генерального директора MattressNextDay та експерта зі сну Мартіна Сілі, для спокійного відпочинку під час польоту найкраще підходять місця в середині літака — в районі крил. Він пояснив, що там зазвичай менше відчувається турбулентність і тихіше, ніж у хвості чи біля туалетів.

Сілі радить уникати місць поруч із вбиральнями, адже там часто збираються люди та виникає додатковий шум. Водночас для далеких рейсів експерт рекомендує передню частину салону, оскільки пасажирам там швидше подають їжу, а отже вони можуть раніше заснути.

Тим, хто поспішає на пересадку або хоче якомога швидше залишити літак після приземлення, фахівці також радять бронювати місця ближче до носової частини літака. Саме звідти пасажири зазвичай виходять першими. За словами Сілі, ці місця нерідко рекомендують і самі бортпровідники.

Журналіст і мандрівник Джонатан ДеЛіз, який проводить у польотах значну частину року, навпаки, віддає перевагу останнім рядам. Він пояснює це тим, що позаду нього немає інших пасажирів, тому ніхто не заважає спинці крісла. Крім того, за його словами, у хвості літака трохи більше шансів, що сусіднє місце залишиться вільним.

Старша редакторка сервісу Points Path Дженніфер Єллін радить обирати місця біля вікна тим, хто хоче поспати в польоті. Вона зазначає, що можливість спертися на стінку літака робить сон комфортнішим. Також Єллін підтримує ідею бронювання місць у задній частині літака для сімей, оскільки там вища ймовірність отримати порожнє середнє місце.

Стюардеса авіакомпанії Air New Zealand Енн Марі Тренберт вважає, що місця біля проходу є найкращим варіантом для пасажирів, які часто встають або хочуть більше рухатися під час польоту. За її словами, це особливо важливо на далекомагістральних рейсах, коли людям потрібно періодично розминати ноги чи користуватися туалетом.

Президент компанії International Citizens Insurance Джо Кронін погоджується з цією думкою. Він зазначає, що місця біля проходу дають більше свободи пересування та дозволяють легше вставати під час тривалих перельотів.

Водночас для високих пасажирів експерти радять місця біля аварійних виходів, де передбачено додатковий простір для ніг. Керівник відділу комерційних продуктів eSky Group Ярослав Грабчак зазначив, що саме такі місця часто стають найкомфортнішими для людей високого зросту.

Окрему пораду дали й для пасажирів, які бояться літати або погано переносять турбулентність. За словами Грабчака, найменше тряску відчувають у центральній частині літака — поблизу крил. Саме тому ці місця рекомендують людям, схильним до заколисування або тривоги під час польотів.

