Росія не витримує: у Держдумі вперше зажадали припинити війну

Економіка Росії опинилася у критичному становищі через колосальні витрати на армію. У Держдумі РФ вперше відкрито заговорили про необхідність завершення війни проти України. Депутати визнають, що країна-агресорка просто не витримає подальшого затягування бойових дій.

Про це в одному з інтерв’ю заявив депутат Держдуми від КПРФ Ренат Сулейманов, повідомляє «Агенство».

Депутат прокоментував можливі наслідки для російського бюджету від припинення мирних переговорів щодо війни в Україні.

За словами Сулейманова, значні витрати на оборонну сферу, з одного боку, підтримують зайнятість у військово-промисловому секторі та дозволяють зберігати рівень зарплат, але водночас провокують інфляцію та змушують скорочувати фінансування інших напрямів — соціальної сфери й інвестиційних програм.

«Офіційно 40% федерального бюджету — це оборона та безпека. Про який розвиток, інвестиції, капіталовкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населення ними користуватися не може», — наголосив російський депутат.

Журналісти зазначають, що позиція політика останнім часом помітно змінилася. Якщо раніше він виступав за максимально жорсткі умови щодо України, аж до її капітуляції, та підтримував мобілізацію 2022 року як необхідний етап для досягнення цілей війни, то тепер дедалі частіше говорить про необхідність швидкого завершення конфлікту.

Сулейманов також назвав війну затяжною та провів паралелі з періодом Другої світової війни, висловивши сподівання на її успішне завершення.

«Спецоперація» (війна — ред.) триває вже довше, ніж Велика Вітчизняна. Дай Боже, вона закінчиться перемогою, а не проміжним результатом», — сказав депутат.

До слова, видання The Guardian повідомило, що нещодавня заява президента РФ Володимира Путіна про те, що війна прямує до завершення, та його готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні після узгодження умов мирної угоди свідчать про бажання Кремля припинити конфлікт, попри спроби представників Кремля применшити значення цих слів. Причиною такої риторики є погіршення ситуації всередині Росії, виснаження армії, відсутність значних успіхів на полі бою та важкі втрати обох сторін. Тривала війна виснажила російську економіку, викликала хвилю занепокоєння в Москві та критично погіршила відносини з Європою, через що Кремль змушений пом’якшувати свою колишню радикальну позицію щодо переговорів.

