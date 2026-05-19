Водій маршрутки з Одеси Юрій "підірвав" ТікТок: він розповів, як став зіркою соцмереж (відео)

Юрій Чемерис / © ТСН

У соцмережах вкрай жваво обговорюють водія маршрутки з Одеси, який розважає пасажирів співом. Раніше про нього знали лише ті, хто їздить 220-им маршрутом. Однак хтось із пасажирів зафільмував його дорожній концерт та виклав відео в мережу.

Тепер на рейс до талановитого кермувальника сідають спеціально, аби насолодитися виступом. Проїхався з ним і кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

ТікТок-популярність та «оригінал відпочиває»

Все почалося з коротких відео у ТікТоку під назвою «Одеський вайб в маршрутці». На кадрах водій щиро та емоційно підспівує трекам, що лунають із радіоприймача. Ці ролики миттєво зробили його популярним чи не на всю Україну.

Пан Юрій розповідає, що співає просто від душі, коли чує знайому мелодію.

Юрій Чемерис, співочий водій: «Їду, чую Макс Барських співає — і я разом з ним співаю, підспівую. А люди кажуть: та у тебе краще виходить, ніж в оригіналі!».

Чоловік зізнається, що музика полонила його ще в дитинстві й відтоді супроводжує по життю.

Юрій Чемерис: «З восьми років був патефон у батьків. І я коли навчився його накручувати та й пластинки ставить, і вже з тих пір та й співав. Це дід мій по маминій лінії, він любив дуже музику. І видать, як кажуть, кров — не водичка».

Цукерки для пасажирів та зняті навушники

Пасажири від такого водія просто в захваті. Кореспонденти ТСН рушили з паном Юрієм у рейс і на власні очі побачили, як люди реагують на «концерт на колесах». Одесити посміхаються, вітаються та охоче діляться враженнями.

Пасажирка: «Подобається людям? Навіть деякі намагаються йому підспівувати. Це дуже добре. По-перше — настрій, а настрій це що? Це все!».

Інша пасажирка: «Перший раз, коли він роздавав карамельки, взагалі була в шоці. Він кожній людині говорить щось приємне — і літнім, і молодим. Ну з ним дуже цікаво».

Ба більше, місцева молодь, яка зазвичай їздить виключно у своїх гаджетах, під час поїздки з паном Юрієм спеціально знімає навушники, аби послухати живий спів. Вони розповідають, що знають цього водія вже роки два і завжди радіють, коли потрапляють саме на його зміну.

Ті пасажири, яким їхати всього декілька зупинок, відверто сумують, якщо Юрій Чемерис не встигає заспівати через те, що по радіо не було підхожого треку. Тоді в хід ідуть жартівливі «ультиматуми» та прохання заспівати.

«Співав би і співав, аби не на роботу»

Заслухавшись, деякі пасажири навіть забувають виходити на своїх зупинках або жартома перепитують, чи не потрібно доплачувати за таку розважальну програму. Сам пан Юрій скромно реагує на свою популярність у соцмережах і каже, що робить це не заради слави, а щоб у такий тяжкий час подарувати людям трохи тепла.

Юрій Чемерис, водій: «Вроді я таке нічого особливе і не роблю, а вони находять в цьому, бачте, доброту якусь, пользу, позитив. І от пишуть мені благодарності… Заспівав там щось, пожартував, я ще й щось розказую, якусь прибаутку. Співав, співав, ну і жіночка підійшла, розраховується зі мною та й каже: „Боже, щоб мені не на працю, я б з вами цілий день би їхала!“. А я вже кажу: дякую, дякую».

