Путін у Китаї намагатиметься "вибити" три важливі речі: про що йдеться

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін у вівторок, 19 травня, розпочав дводенний візит до Китаю для проведення переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Повідомляється, що ця поїздка відбувається одразу після державного візиту до КНР президента США Дональда Трампа. За оцінками аналітиків, Москва наразі фокусується на трьох головних питаннях.

Реклама

Старший науковий співробітник Нью-Йоркського університету Ед Прайс вважає, що Путін намагається продемонструвати Вашингтону нібито тісніші відносини з КНР, а також шукає дипломатичної підтримки Пекіна щодо війни в Україні.

«Доки у президента Путіна є територіальні амбіції на Заході, тобто в Україні, він повинен домагатися дипломатичних успіхів на Сході, тобто в Китаї», — зазначив Ед Прайс.

Переговори проходять на тлі інформації видання Financial Times про те, що Сі Цзіньпін нібито заявив Трампу, що Путін у підсумку може пошкодувати про вторгнення до України.

Хоча МЗС Китаю назвало це вигадкою, Пекін прагне зрозуміти подальший розвиток конфлікту. Головний економіст Deloitte China Сітао Сюй зазначив, що для Китаю важливо не турбуватися про безпеку на спільному з РФ західному фланзі.

Реклама

Важливим пунктом порядку денного залишається енергетична залежність Росії, яка через санкції втратила європейський ринок і потребує погодження будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» для подвоєння експорту газу. Проте Китай, який уже диверсифікував джерела та створив значні запаси енергоресурсів, затягує цей процес.

Декан Лондонської бізнес-школи Сергій Гурієв в інтерв’ю CNBC зазначив, що головним питанням, яке Путін прагне обговорити з Сі Цзіньпіном, є будівництво газопроводу. Також РФ гостро потребує розширення економічного партнерства через технологічну залежність.

«Росія залежить від Китаю у сфері технологій, споживчих і промислових товарів», — пояснив він.

Сам Путін в офіційних заявах характеризує поїздку як планову зустріч для розвитку «безмежного потенціалу» двох країн. Водночас експерти наголошують, що для ізольованої російської економіки цей візит є критично важливим для виживання.

Реклама

Росія та Китай — останні новини

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Путін слідом за Трампом полетить до Сі Цзіньпіна. Поїздка запланована на 19–20 травня.

Згодом диктатор-президент РФ Володимир Путін напередодні візиту до КНР розсипався дифірамбами на адресу лідера країни Сі Цзіньпіна та сипав улесливі висловлювання щодо «дружніх контактів» двох країн.

Водночас Bloomberg пише про те, що Росія шукає порятунку в Китаї. Так, у центрі уваги під час візиту Путіна до Пекіна буде газопровід «Сила Сибіру-2», який Москва намагається просунути вже вп’яте за останні роки.

Новини партнерів