"Ми поранені, але не зупинилися": медики пошкодженої ударом РФ лікарні в Дніпрі зробили заяву (відео)
Медики заявили, що продовжують працювати попри обстріл.
Лікарня Мечникова у Дніпрі зазнала пошкоджень під час масованої атаки Росії дронами і ракетами на місто. Водночас медзаклад заявив, що не припиняв роботу ані на хвилину.
Про це йшлося у повідомленні медиків.
Попри руйнування, обласна клінічна лікарня імені Мечникова продовжує працювати та приймати пацієнтів.
«Ніч була надважкою. Ворожі "Шахеди" знову били по нашому місту, і вкотре постраждала наша лікарня Мечникова», — йдеться у повідомленні.
За словами медиків, вибухова хвиля та уламки пошкодили корпуси лікарні: у приміщеннях вибило вікна, посікло стіни та завдано руйнувань інфраструктурі.
«Ми поранені, але не зупинилися ні на хвилину. Усі підрозділи працюють. Кожне життя, яке нам довіряють — під захистом», — наголосили у медзакладі.
Нагадаємо, 18 травня Дніпро пережило комбіновану атаку ракетами та дронами, яка тривала понад 10 годин. За даними влади, постраждали 28 людей, серед них — п’ятимісячна дитина. Частину поранених госпіталізували.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ударів у місті пошкоджено 56 будинків, а у багатоповерхівках вибито майже дві тисячі вікон. Також зафіксовано влучання по складу з піротехнікою та пошкодження енергетичної інфраструктури.