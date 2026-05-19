"Ми поранені, але не зупинилися": медики пошкодженої ударом РФ лікарні в Дніпрі зробили заяву (відео)

РФ атакувала Дніпро дронами і ракетами / © ТСН

Реклама

Лікарня Мечникова у Дніпрі зазнала пошкоджень під час масованої атаки Росії дронами і ракетами на місто. Водночас медзаклад заявив, що не припиняв роботу ані на хвилину.

Про це йшлося у повідомленні медиків.

Попри руйнування, обласна клінічна лікарня імені Мечникова продовжує працювати та приймати пацієнтів.

Реклама

«Ніч була надважкою. Ворожі "Шахеди" знову били по нашому місту, і вкотре постраждала наша лікарня Мечникова», — йдеться у повідомленні.

За словами медиків, вибухова хвиля та уламки пошкодили корпуси лікарні: у приміщеннях вибило вікна, посікло стіни та завдано руйнувань інфраструктурі.

«Ми поранені, але не зупинилися ні на хвилину. Усі підрозділи працюють. Кожне життя, яке нам довіряють — під захистом», — наголосили у медзакладі.

Нагадаємо, 18 травня Дніпро пережило комбіновану атаку ракетами та дронами, яка тривала понад 10 годин. За даними влади, постраждали 28 людей, серед них — п’ятимісячна дитина. Частину поранених госпіталізували.

Реклама

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ударів у місті пошкоджено 56 будинків, а у багатоповерхівках вибито майже дві тисячі вікон. Також зафіксовано влучання по складу з піротехнікою та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Новини партнерів