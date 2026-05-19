Страшні вибухи, потрощені будинки й лікарні: Росія понад 10 годин атакувала обласний центр України (фото, відео)

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

До 28-ми зросла кількість поранених у Дніпрі. Серед них — троє дітей, зокрема й 5-місячний хлопчик. Минулої доби місто пережило комбіновану атаку дронів і ракет, яка тривала понад 10 годин. Пошкоджено понад пів сотні багатоквартирних і приватних будинків, навчальні заклади, мечеть і три лікарні.

Що атакувала Росія у Дніпрі

Вибухи лунали один за одним від вечора неділі до ранку понеділка. Спочатку місто атакували рої дронів. Один із безпілотників влучив у дах багатоповерхівки в середмісті, через що спалахнула велика пожежа. Ще один удар припав на склад піротехніки в передмісті — в нічному небі вибухнув вимушений феєрверк.

Після безпілотників ворог випустив ракети різних типів, поціливши, зокрема, по щільній житловій забудові. Рятувальникам довелося виводити людей з охоплених вогнем та заблокованих осель.

Наразі відомо про майже три десятки постраждалих. Життя поранених дітей — пʼятимісячного немовляти, дворічної дівчинки та десятирічного хлопчика — поза загрозою.

Обстріл Дніпра: люди розповіли про удари

Пані Тетяна під час тривоги ховалася в коридорі своєї квартири на другому поверсі, а її маломобільний чоловік залишився на дивані та дивом вцілів.

Пані Тетяна, постраждала мешканка: «Вибух! І все полетіло! Полетіли вікна, полетіли меблі, двері. Навіть вхідні двері вилетіли на цей… Підійшла ближче до ванни. І плитка, оце плитка мені, видать, зверху впала отут — на голову… У мене чоловік — інвалід. Він на двох паличках. Він бистро б не пішов. І оце сусід побіг і покликав рятувальників. Вони мене витягли і відвели у скору помощь. І бистро їхали. Вони ждали, кажуть: зараз дуже ще один „прильот“».

Медичний заклад, де зараз рятують жінку, також зазнав значних пошкоджень, хоча пацієнти й лікарі там не постраждали. Навантаження на персонал під час ударів було колосальним.

Лікар пошкодженої лікарні: «Ми відчували кожен вибух. Ворог цілить у людину, яка або непритомна, або з важким захворюванням. Понад сто людей у цьому корпусі перебувають на апаратах штучної вентиляції легень».

Вибуховою хвилею вибило шибки у двох реанімаціях, поліклініці та палатах. Керівник лікарні показав свій кабінет, з якого встиг вчасно спуститися до приймального відділення: «Пробиті стіни, купа уламків, ось зібрав. Отакі вони, бачите? Ось такий вигляд після вибуху. Але це не страшно. Страшно, коли забирає життя».

Понівечені школи, згоріла пошта та розбита мечеть — наслідки атаки по Дніпру

Загалом потрощено понад пів сотні будинків, вибито дві тисячі вікон. Люди самотужки затуляють діри підручними матеріалами, згадуючи пережите в укриттях.

Атака знищила дитсадки, гімназії, крамниці та офіси. Працівниця пошти пані Олена розводить руками біля вщент зруйнованого відділення: «Оце нема нічого. Все погоріло. От сьогодні без пенсій будуть. Дуже гучно, гучно. Дім трусився».

Постраждала й міська мечеть, яка напередодні приймала презентацію початкової школи. На момент удару всередині перебували віряни.

Нізамі Мірзабеков, імам Дніпропетровської області: «Всередині був наш працівник Юнус, його дружина вагітна та прихожани. Бог нас зберіг. Пощастило, що люди розійшлися, тому що в цей день у приміщенні було декілька десятків дітей і декілька десятків сестер, жінок. Ми відновимо роботу та працюватимемо на благо цього суспільства, щоб нести добро».

Дніпропетровщина: евакуація під вогнем КАБів і полювання дронів

Паралельно з цим під інтенсивним вогнем ворога залишається Синельниківський район області. Нерідко люди погоджуються залишити свої домівки лише після отримання тяжких поранень.

Екіпаж поліцейського підрозділу «Білий янгол» евакуював із Покровської громади чоловіка, якого посікло уламками внаслідок удару російського FPV-дрона. Самостійно вибратися та отримати допомогу він не міг.

У селищі Чаплине рятувати місцевого жителя було вже запізно — окупанти скинули на населений пункт щонайменше сім керованих авіабомб (КАБів). Чоловік загинув безпосередньо на власному подвір’ї. Коли правоохоронці забирали тіло, щоб гідно його поховати, черговий вибух авіабомби пролунав зовсім поруч із ними. Попри таку щоденну смертельну загрозу, в небезпечних прифронтових зонах Синельниківського району досі залишаються жити майже дві тисячі людей.

