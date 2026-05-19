Удари дронами по об’єктах у Росії / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України успішно уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Росії. На підприємстві «Лукойл» спалахнула пожежа. Масштаби руйнувань та збитки ворога наразі уточнюються.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України 18 травня завдали удару по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», розташованому в місті Кстово Нижньогородської області РФ. На території підприємства спалахнула пожежа. Інформація щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюється.

Реклама

НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його виробничі потужності дозволяють переробляти близько 17 млн т нафти щороку. Підприємство випускає бензин, дизельне паливо та авіаційне пальне, яке, зокрема, використовується для забезпечення російських окупаційних військ.

Крім того, 19 травня було уражено нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3», що розташована поблизу населеного пункту Семибратово в Ярославській області РФ.

Наразі триває уточнення обсягів завданих збитків.

Атаки на Росію — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України ефективно нищать російську нафтову інфраструктуру, діставшись після портів і заводів у Туапсе, Пермі та Рязані до об’єктів під Москвою. Зокрема, на нафтоперекачувальній станції «Солнечногорская» знищено чотири гігантські резервуари РВС-5000. Така рекордна ефективність ударів, що викликає масштабні пожежі, зумовлена використанням нових потужних бойових частин на дронах FP-1.

Реклама

Успішні удари дронів по Московському регіону засвідчили, що Росія більше не має повністю безпечних територій, а Кремль не здатен захистити навіть власну столицю з її найпотужнішою системою ППО. За словами політолога Олександра Черненка, СБУ нав’язує ворогу невигідну модель війни, змушуючи розтягувати протиповітряну оборону та виснажувати ресурси. Крім стратегічного удару по іміджу РФ, атаки на НПЗ та підприємства ВПК руйнують військову логістику, підривають доходи російського бюджету та порушують виробництво критично важливої мікроелектроніки для ракет і дронів.

Новини партнерів