Чоловік «ожив» у похоронному бюро після констатації смерті — деталі

Труна / © Pixabay

Реклама

У Бразилії 88-річного чоловіка, смерть якого констатували лікарі, згодом виявили живим уже у похоронному бюро. Працівники установи помітили у пенсіонера ознаки життя та викликали швидку допомогу.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався у суботу, 16 травня. Хурачі Розу Алвеса доставили до лікарні в місті Президенті-Бернардес із дихальною недостатністю. Після огляду лікар констатував смерть чоловіка. Згодом до медзакладу викликали працівників похоронного бюро, які перевезли його для проведення стандартних післясмертних процедур і підготовки до поминок.

Реклама

Однак уже в похоронному бюро працівники помітили незвичні рухи в області живота чоловіка та запідозрили, що він може подавати ознаки життя.

Технічна керівниця медсестер похоронного бюро Жаклін Броджато розповіла місцевим ЗМІ, що співробітники спочатку не були впевнені, чи дихає чоловік. За її словами, після того, як вони помітили життєві ознаки, чоловікові почали надавати першу допомогу до приїзду швидкої.

Броджато повідомила, що працівники намагалися звільнити дихальні шляхи чоловіка. Вона також зазначила, що після прибуття швидкої лікар одразу ввів чоловікові заспокійливі препарати та провів інтубацію перед транспортуванням до медзакладу.

Після цього Хурачі Розу Алвеса терміново перевезли до лікарні у місті Презіденті-Пруденті. Як повідомляють місцеві ЗМІ, наразі чоловік перебуває у реанімації. Його стан медики оцінюють як важкий, але стабільний.

Реклама

Рідні пенсіонера розповіли журналістам, що спершу були здивовані затримкою у похоронному бюро. Пізніше сім’ї пояснили: працівники помітили, що чоловік подає ознаки життя.

Після інциденту правоохоронці відкрили справу за фактом ненадання допомоги. Ім’я лікаря, який офіційно констатував смерть пенсіонера, наразі не розголошують.

Представник родини Карлос Альберто Карнейро заявив місцевим медіа, що пережите могло ще більше погіршити стан чоловіка через його похилий вік, а також тривалий час без належної медичної допомоги та догляду.

У лікарні міста Президенті-Бернардес тим часом повідомили про початок внутрішнього розслідування. У медзакладі також запевнили, що готові надати всі необхідні пояснення щодо ситуації.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Чилі мати двох дітей загинула під час сходження на вулкан Льяйма у день свого 42-річчя. Перед трагедією жінка написала в соцмережах, що відчуває тривогу перед підйомом.

Новини партнерів