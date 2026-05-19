Шпиталі забиті після війни в Україні: у Росії цивільних пацієнтів витісняють поранені військові

Російська армія / © Associated Press

Реклама

У Росії військові шпиталі не справляються з кількістю поранених учасників війни проти України. Через нестачу місць їх дедалі частіше розміщують у звичайних цивільних лікарнях, а окремі медзаклади перепрофільовують під потреби армії.

Про це пише «Нова газета Європа».

За даними видання, в Омській області під лікування ветеранів та учасників так званої «СВО» вже передали частину цивільної медичної інфраструктури. Зокрема, місцева влада закрила жіночу консультацію, а приміщення вирішила передати Міністерству оборони РФ для відкриття поліклініки для ветеранів війни.

Реклама

Раніше в Омську закрили міський пологовий будинок №5. Спочатку його планували реконструювати, однак згодом стало відомо, що замість пологового там відкриють шпиталь для учасників війни проти України. На реконструкцію та обладнання будівлі витратили сотні мільйонів рублів із федерального та регіонального бюджетів.

Подібні випадки фіксують і в інших регіонах РФ. У Москві під шпиталь для учасників війни раніше перепрофілювали лікарню для пацієнтів із муковісцидозом, а в Ростові-на-Дону — пологовий будинок.

За інформацією «Нової газети Європа», майже в кожній великій цивільній лікарні Санкт-Петербурга зараз перебувають поранені російські військові. Частину з них розміщують в окремих відділеннях, частину — разом із цивільними пацієнтами.

Колишня медсестра одного з медзакладів розповіла виданню, що поранених військових настільки багато, що військові шпиталі їх уже не вміщують. За її словами, через це цивільна система охорони здоров’я фактично почала працювати на потреби війни.

Реклама

На цьому тлі звичайні росіяни дедалі частіше стикаються з нестачею місць у лікарнях. У соцмережах з’являються скарги пацієнтів, яким відмовляють у госпіталізації через завантаженість стаціонарів пораненими учасниками війни.

Таким чином, наслідки війни проти України дедалі сильніше б’ють по самій Росії: потік поранених військових змушує владу віддавати під армію цивільні лікарні, пологові та інші медзаклади.

Нагадаємо, за даними Генштаб ЗСУ, станом на 19 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 351 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Як повідомлялося, днями Сили оборони завдали серії потужних ударів по військових об’єктах ворожої армії в РФ та на окупованих територіях. Зокрема, ЗСУ знищили російські судан в Єйську, що у Краснодарському краї РФ. Було знищено вертоліт Ка-27 і патрульний літак морської авіації Бе-200.

Реклама

Новини партнерів