Росія перенаправляє українські дрони на країни Балтії: заява МЗС

Росія перенаправляє дрони до Балтії / © МЗС України

Реклама

У Міністерстві закордонних справ прокоментували інцидент із зальотом українських дронів до Естонії. Там повідомили, що Росія продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

МЗС України про заліт українського дрона до Естонії

Україна попросила вибачення в Естонії за заліт безпілотника на її територію. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони до країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Реклама

«Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії з використанням своєї електронної боротьби. І Москва робить це навмисно, разом із посиленою пропагандою. Ми просимо вибачення в Естонії та в усіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти», — написав Тихий.

Він також додав, що Росія бреше щодо того, що Україна нібито готує напади на Росію з території Латвії.

«Російська брехня є лише продовженням її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію громадської думки в Латвії та країнах Балтії загалом», — додав Георгій Тихий.

Георгій Тихий наголосив, що Україна перебуває в тісній співпраці між спеціалізованими установами, аби «докопатися до суті» кожної справи та знайти способи запобігання таким випадкам.

Реклама

Речник МЗС нагадав, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН, а також не використовує для ударів по Росії повітряний простір Латвії, Литви, Естонії чи Фінляндії.

Естонія збила український дрон, який летів на Росію

Нагадаємо, в Естонії вперше збили безпілотник, який, ймовірно, мав українське походження і прямував до цілей на території Росії. Системи ВПС зафіксували повітряну загрозу ще до перетину кордону, після чого румунські винищувачі F-16 місії НАТО успішно ліквідували дрон між озером Виртс’ярв і містом Пильтсамаа.

Безпілотник упав у болотистій місцевості, і наразі тривають пошуки його уламків. Розслідуванням інциденту займаються Поліція безпеки Естонії та військово-повітряні сили.

Естонія не дозволяє використовувати свій простір для атак на РФ, проте цей випадок пов’язаний із російськими засобами радіоелектронної боротьби. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна зазначив, що Україна має законне право бити по військових об’єктах Росії, а сам інцидент підтвердив ефективність ППО НАТО.

Реклама

Через інцидент міністр оборони України Михайло Федоров уже перепросив естонську сторону. Раніше влада Естонії вже закликала Україну краще контролювати маршрути далекобійних БпЛА.

Новини партнерів