Королева Максима в яскравій сукні та капелюсі з широкими крисами вирушила з чоловіком-королем у подорож
Король Віллем-Олександр та королева Максима здійснили сьогодні регіональний візит до муніципалітетів Маасгау, Ехт-Сустерен, Рердален та Рурмонд у Центральному Лімбурзі.
Центральний регіон Лімбурга відрізняється своїм розташуванням на кордоні з Бельгією та Німеччиною, сильним почуттям спільності, багатою культурною історією та інноваційною промисловістю. Під час візиту буде приділено увагу транскордонному співробітництву та безпеці водних ресурсів, якості життя у селах та містах, ролі асоціацій та культурної спадщини, економічному розвитку регіону та демократії.
Для цієї поїздки королева Максима обрала сукню від модного дому Natan бордового кольору з прилаштованою талією та вкороченою підкладкою, в якій дебютувала ще 2017 року. Лук вона доповнила крислатим капелюхом і накидкою до тону, а також туфлями-човниками з лакованими носами та прозорими вставками на підборах. У руках Її Величність тримала гарний букет жовтих квітів.
Король Віллем-Олександр був одягнений у синій класичний костюм, який він поєднав із білою сорочкою та блакитною краваткою у дрібний принт.
