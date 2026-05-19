Укрaїнa
396
2 хв

Чи є в Україні масовий наплив мігрантів: у ЦПД дали несподівану відповідь

Росія поширює фейки про «масове залучення» іноземних працівників в Україну.

Руслана Сивак
Робота

Робота / © Credits

Росія поширює фейки про трудову міграцію в Україні, щоб залякати людей «заміщенням населення» та викликати ненависть до іноземців. Водночас офіційні дані Мінекономіки доводять, що ніякого масового припливу іноземних працівників в країні немає.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними відомства, у соціальних мережах зафіксовано хвилю публікацій штучно згенерованого контенту, який масово поширюють боти.

«Через перебільшення й емоційно забарвлені повідомлення у суспільстві намагаються сформувати страхи щодо „заміщення населення“ та спровокувати ксенофобські настрої», — пояснили у ЦПД.

Також у ЦПД додали, що головна мета такої тактики — дискредитація державної політики, створення атмосфери недовіри, розкол українського суспільства та провокування внутрішніх конфліктів.

На противагу емоційно забарвленим маніпуляціям Центр наводить офіційну статистику Мінекономіки, згідно з якою за перші чотири місяці 2026 року в Україні було видано лише 3,2 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців.

Для порівняння, статистика попередніх періодів демонструє суттєве скорочення кількості іноземних працівників:

  • у довоєнний період в Україні діяло близько 22 тисяч чинних дозволів;

  • за весь 2025 рік було видано нових та продовжено наявних дозволів лише 9,5 тисяч.

У Центрі наголошують, що наявні цифри повністю спростовують твердження про масовий приплив іноземної робочої сили, а поточна інформаційна хвиля містить усі ознаки російської операції втручання.

Трудові мігранти в Україні — останні новини

Нагадаємо, мери деяких міст в Україні заявили, що через брак кадрів до роботи залучають іноземців. Зокрема, мігранти вже працюють на будівництві в Івано-Франківську.

Також повідомлялося, що в Україні дефіцит кадрів можуть заповнити працівники з країн Азії та Африки, які згодні на оплату праці, суттєво нижчу за доходи українців. Зокрема, йдеться про працівників з Індії, Бангладеш, Ефіопії та низки інших країн.

Також раніше Дмитро Кулеба заявив, що масового приїзду трудових мігрантів до України наразі немає, а розмови про «навалу» назвав інформаційним накручуванням.

