Чи є в Україні масовий наплив мігрантів: у ЦПД дали несподівану відповідь

Росія поширює фейки про трудову міграцію в Україні, щоб залякати людей «заміщенням населення» та викликати ненависть до іноземців. Водночас офіційні дані Мінекономіки доводять, що ніякого масового припливу іноземних працівників в країні немає.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними відомства, у соціальних мережах зафіксовано хвилю публікацій штучно згенерованого контенту, який масово поширюють боти.

«Через перебільшення й емоційно забарвлені повідомлення у суспільстві намагаються сформувати страхи щодо „заміщення населення“ та спровокувати ксенофобські настрої», — пояснили у ЦПД.

Також у ЦПД додали, що головна мета такої тактики — дискредитація державної політики, створення атмосфери недовіри, розкол українського суспільства та провокування внутрішніх конфліктів.

На противагу емоційно забарвленим маніпуляціям Центр наводить офіційну статистику Мінекономіки, згідно з якою за перші чотири місяці 2026 року в Україні було видано лише 3,2 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців.

Для порівняння, статистика попередніх періодів демонструє суттєве скорочення кількості іноземних працівників:

у довоєнний період в Україні діяло близько 22 тисяч чинних дозволів;

за весь 2025 рік було видано нових та продовжено наявних дозволів лише 9,5 тисяч.

У Центрі наголошують, що наявні цифри повністю спростовують твердження про масовий приплив іноземної робочої сили, а поточна інформаційна хвиля містить усі ознаки російської операції втручання.

