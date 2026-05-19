Добавки омега-3, які багато років вважають корисними для здоров’я мозку, можуть мати неочікуваний вплив на літніх людей. Нове дослідження китайських науковців показало, що в окремих випадках такі добавки можуть бути пов’язані не із захистом когнітивних функцій, а навпаки — зі швидшим когнітивним спадом.

Про це повідомило видання Iflscience.

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти — це незамінні жири, необхідні організму для побудови клітинних мембран та нормальної роботи багатьох систем. Оскільки організм людини майже не виробляє їх самостійно, омега-3 потрібно отримувати з їжі. Основними джерелами вважаються жирна риба, горіхи, насіннєві олії, а також популярні харчові добавки.

Протягом багатьох років омега-3 активно досліджували через їхній можливий позитивний вплив на серце та судини. Окрему увагу вчені приділяли і мозку — зокрема тому, чи можуть ці жирні кислоти уповільнювати вікове погіршення когнітивних функцій або знижувати ризик хвороби Альцгеймера.

Втім, результати попередніх наукових робіт залишалися суперечливими. Ще у Кокранівському огляді 2012 року дослідники дійшли висновку, що наявні на той момент дані не показали користі омега-3 для когнітивних функцій у здорових літніх людей. Пізніше з’являлися роботи, які припускали можливий позитивний вплив окремих омега-3 та омега-6 жирних кислот на профілактику деменції, однак однозначної відповіді науковці так і не отримали.

Нове дослідження провела група вчених із Чунціна в Китаї на основі даних Ініціативи нейровізуалізації хвороби Альцгеймера. Дослідники аналізували зв’язок між прийомом омега-3 добавок та когнітивним зниженням з часом, а також вивчали, чи пов’язаний цей процес із патологічними змінами, характерними для хвороби Альцгеймера.

У результаті науковці не виявили підтверджень захисного ефекту омега-3 для когнітивних функцій у літніх людей. Натомість аналіз показав можливий зв’язок між прийомом таких добавок та швидшим когнітивним спадом.

Для оцінювання стану учасників команда використовувала три різні шкали когнітивного зниження. За оцінками дослідників, вживання омега-3 асоціювалося з показниками, що відповідали приблизно 7,8%, 15% та 10,7% річного прогресування хвороби Альцгеймера залежно від системи оцінювання.

Вчені також звернули увагу, що можливий негативний ефект, ймовірно, не пов’язаний із класичними механізмами розвитку Альцгеймера. Дані дослідження можуть свідчити про можливий вплив на роботу синапсів — з’єднань між клітинами мозку, які відповідають за передачу інформації.

На думку авторів роботи, результати ставлять під сумнів поширене припущення про універсальний нейропротекторний ефект таких добавок.

Дослідники наголосили, що широке використання омега-3 для підтримки когнітивного здоров’я потребує більш детального вивчення.

