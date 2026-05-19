Як знайти кліща на тілі за допомогою смартфона: простий лайфгак

Кліщ

Підхопити кліща стає дедалі простіше, особливо під час прогулянки з собакою в лісі. Достатньо швидкої перевірки, щоб переконатися, що небажаний паразит не ховається під шерстю або на шкірі вашого улюбленця.

Про це пише видання gry-online.

Як зазначає автор матеріалу Збігнєв Возницький, повернення з прогулянки може супроводжуватися втомливою перевіркою, чи не принесла собака кліща. За його словами, сучасні гаджети здатні значно полегшити життя господарям.

«Смартфони спрощують цей процес, і немає необхідності в складному програмному забезпеченні. Всю операцію можна виконати за допомогою будь-якого додатка, наприклад, „Лупа“», — наголошує Возницький.

Він додає, що на операційній системі iOS «Лупа» вже встановлена за замовчуванням, а от власникам Android слід завантажувати її виключно з надійного джерела.

В чому головний секрет

З допомогою додатка «Лупа» пошук кліща в шерсті собаки стане менш складною задачею, яка раніше вимагала надзвичайного терпіння та витривалості. Цей метод доступний як для власників iPhone, так і для користувачів Android-смартфонів, оскільки програма сумісна з більшістю популярних операційних систем.

Експерти з комплексного догляду за домашніми тваринами пояснюють, що процес активації цієї функції в обох системах є дуже схожим.

«Він включає в себе включення інверсії цвета. Ця опція застосовує до екрана спеціальний фільтр, що значно полегшує виявлення навіть маленького, молодого кліща», — йдеться у матеріалі.

Як налаштувати функцію на iPhone та Android

Для того, щоб виявити паразита на пристроях Apple, необхідно виконати кілька простих кроків:

Знайдіть додаток «Лупа» та включіть його.

Натисніть на значок шестірні або значок налаштувань у правому нижньому кутку.

Пролистайте доступні параметри, поки не знайдете фільтри.

Виберіть значок плюса поруч із фільтрами, щоб додати їх безпосередньо на головну панель управління «Лупа».

Поверніться до екрана «Лупа» та знайдіть фільтр інвертованого кольору.

Якщо у вас телефон на Android, він працює аналогічно пристроям Apple. Однак зручність використання безпосередньо залежить від завантаженого додатка. Деякі програми працюють аналогічно «Лупі» на iPhone, тоді як інші мають лише одну опцію інверсії кольору в налаштуваннях, яку необхідно включати та вимикати вручну. Через це єдиного способу включення цієї функції для всіх Android-пристроїв немає.

Що робити, якщо ви знайшли паразита

Додаткова перевага лупи полягає в можливості збільшення зображення. Завдяки хорошому об’єктиву камери дуже легко визначити, чи маєте ви справу з небезпечним паразитом, чи це просто звичайна пилинка.

Якщо ви підтвердили наявність кліща, фахівці закликають діяти негайно. Його необхідно одразу видалити пінцетом. Тільки після цього слід звертатися по допомогу до фахівців: до лікаря — якщо кліщ був виявлений на людині, або ж до ветеринара — якщо шкідника занесла додому тварина.

Нагадаємо, у теплу пору року зростає активність кліщів, тому фахівці радять використовувати репеленти, носити закритий одяг та уважно оглядати тіло після прогулянок. Експерти також зазначають, що кліщі частіше чіпляються до світлого одягу.

Також, лікарі закликають правильно видаляти кліщів після укусу, адже помилки під час цього можуть підвищити ризик інфікування, зокрема хворобою Лайма. Медики не радять стискати кліща, різко висмикувати його або заливати олією чи спиртом.

Фахівці рекомендують використовувати спеціальні інструменти або метод петлі, захоплюючи кліща максимально близько до шкіри та обережно викручуючи його. Після укусу важливо стежити за самопочуттям і звертатися до лікаря у разі появи температури, висипу чи інших симптомів.

