Ауріка Ротару розсекретила свою "дуже велику" пенсію й який бізнес їй приносить основний дохід

Ауріка Ротару / © instagram.com/rotaruaurika_official

Українська співачка Ауріка Ротару відверто заговорила про свої доходи та не приховала, яку пенсію отримує як народна артистка України.

Як виявилося, сума виплат артистку не надто вражає. Проте Ротару про свою пенсію заговорила з іронією та сміхом.

«Дуже велика. 6 тис. грн — вже з надбавками», — пожартувала Ауріка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Втім, на самі лише виплати артистка не покладається. За словами Ротару, нині головним джерелом її доходу є не сцена, а нерухомість. Ще свого часу чоловік співачки наполіг на тому, щоб інвестувати у комерційне приміщення, і, як виявилося, рішення було далекоглядним.

Під час війни концертна діяльність уже не приносить тих прибутків, які були раніше. До того ж частину зароблених коштів артистка спрямовує на допомогу українському війську.

«Це офіс, не квартири. Зараз це основний заробіток. Під час війни музика не приносить той заробіток, бо багато благодійних концертів. Є комерційні, але однаково частину віддаємо на ЗСУ. Мінімум мій — 100 тис. грн. Вистачає, аби заправити машину, слідкувати за будинком, платити комуналку, допомогти дітям і онукам», — пояснила виконавиця.

