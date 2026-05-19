ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
1 хв

Сильвестр Сталлоне з тростиною в руці ніжно привітав дружину з 29-ю річницею шлюбу

Зірка Голлівуду привітав обраницю з важливим святом в їхньому сімейному житті. Проте прихильники артиста звернули увагу на одну деталь.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Сильвестр Сталлоне з дружиною

Сильвестр Сталлоне з дружиною / © Associated Press

У родині популярного американського актора, режисера та продюсера Сильвестра Сталлоне особливе свято.

У зірки Голлівуду та його дружини, модель Дженніфер Флавін, річниця шлюбу. Пара вже 29 років проживає в статусі подружжя. Тож, традиційно, Сильвестр Сталлоне публічно привітав кохану з особливою датою в їхньому сімейному житті, присвятивши допис в Instagram.

Актор опублікував фото з Дженніфер Флавін. На знімку дружина сиділа в артиста на колінах та тримала келих ігристого, поки той ніжно обіймав обраницю за талію. Також Сильвестр Сталлоне звернувся до дружини та зазначив, що вона — сенс його життя.

«З річницею, ти наповнюєш моє життя сенсом!» — привітав дружину артист.

Сильвестр Сталлоне з дружиною / © instagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне з дружиною / © instagram.com/officialslystallone

Проте користувачі звернули увагу на одну деталь на фото. На знімку 79-річний Сильвестр Сталлоне тримав тростину в руці. Схожі світлини зірки Голлівуду з’являлись у Мережі ще пів року тому. Вочевидь, тростина необхідна артистові, оскільки полегшує його рух.

Зазначимо, від 1997 року Сильвестр Сталлоне проживає в шлюбі з Дженніфер Флавін. Разом подружжя виховує трьох доньок — Софі, Сістину та Скарлет. 2022 року Дженніфер хотіла розлучитися з чоловіком через розбіжності. Проте подружжю вдалося знайти спільну мову та подолати кризу.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ната Жижченко розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, з яким 18 років разом. Артистка зізналась, як вони долають негаразди.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
393
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie