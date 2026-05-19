Сильвестр Сталлоне з тростиною в руці ніжно привітав дружину з 29-ю річницею шлюбу

Сильвестр Сталлоне з дружиною / © Associated Press

У родині популярного американського актора, режисера та продюсера Сильвестра Сталлоне особливе свято.

У зірки Голлівуду та його дружини, модель Дженніфер Флавін, річниця шлюбу. Пара вже 29 років проживає в статусі подружжя. Тож, традиційно, Сильвестр Сталлоне публічно привітав кохану з особливою датою в їхньому сімейному житті, присвятивши допис в Instagram.

Актор опублікував фото з Дженніфер Флавін. На знімку дружина сиділа в артиста на колінах та тримала келих ігристого, поки той ніжно обіймав обраницю за талію. Також Сильвестр Сталлоне звернувся до дружини та зазначив, що вона — сенс його життя.

«З річницею, ти наповнюєш моє життя сенсом!» — привітав дружину артист.

Проте користувачі звернули увагу на одну деталь на фото. На знімку 79-річний Сильвестр Сталлоне тримав тростину в руці. Схожі світлини зірки Голлівуду з’являлись у Мережі ще пів року тому. Вочевидь, тростина необхідна артистові, оскільки полегшує його рух.

Зазначимо, від 1997 року Сильвестр Сталлоне проживає в шлюбі з Дженніфер Флавін. Разом подружжя виховує трьох доньок — Софі, Сістину та Скарлет. 2022 року Дженніфер хотіла розлучитися з чоловіком через розбіжності. Проте подружжю вдалося знайти спільну мову та подолати кризу.

