- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 393
- Час на прочитання
- 1 хв
Сильвестр Сталлоне з тростиною в руці ніжно привітав дружину з 29-ю річницею шлюбу
Зірка Голлівуду привітав обраницю з важливим святом в їхньому сімейному житті. Проте прихильники артиста звернули увагу на одну деталь.
У родині популярного американського актора, режисера та продюсера Сильвестра Сталлоне особливе свято.
У зірки Голлівуду та його дружини, модель Дженніфер Флавін, річниця шлюбу. Пара вже 29 років проживає в статусі подружжя. Тож, традиційно, Сильвестр Сталлоне публічно привітав кохану з особливою датою в їхньому сімейному житті, присвятивши допис в Instagram.
Актор опублікував фото з Дженніфер Флавін. На знімку дружина сиділа в артиста на колінах та тримала келих ігристого, поки той ніжно обіймав обраницю за талію. Також Сильвестр Сталлоне звернувся до дружини та зазначив, що вона — сенс його життя.
«З річницею, ти наповнюєш моє життя сенсом!» — привітав дружину артист.
Проте користувачі звернули увагу на одну деталь на фото. На знімку 79-річний Сильвестр Сталлоне тримав тростину в руці. Схожі світлини зірки Голлівуду з’являлись у Мережі ще пів року тому. Вочевидь, тростина необхідна артистові, оскільки полегшує його рух.
Зазначимо, від 1997 року Сильвестр Сталлоне проживає в шлюбі з Дженніфер Флавін. Разом подружжя виховує трьох доньок — Софі, Сістину та Скарлет. 2022 року Дженніфер хотіла розлучитися з чоловіком через розбіжності. Проте подружжю вдалося знайти спільну мову та подолати кризу.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ната Жижченко розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, з яким 18 років разом. Артистка зізналась, як вони долають негаразди.