Скандал на "Євробаченні-2026": автор пісні розкрив правду про участь Кіркорова у перемозі Болгарії

Після гучних заяв путініста Філіпа Кіркорова про його нібито причетність до перемоги Болгарії на "Євробаченні-2026" правда почала спливати назовні. Схоже, російський артист таки вирішив приписати собі чужий тріумф.

Прокремлівський співак раніше запевняв, що мав стосунок до успіху співачки DARA (справжнє ім’я — Дарина Йотова), яка вперше в історії принесла Болгарії перемогу на конкурсі з піснею Bangaranga. Однак автор композиції, румунський продюсер Крістіан Тарча, в коментарі журналістам редакції RFI фактично спростував ці заяви. За словами музиканта, над конкурсною версією пісні працювала конкретна команда й Кіркоров до неї не входив. Спочатку продюсер навіть різко заявив: «Я не знаю, хто такий Філіп Кіркоров».

Щоправда, пізніше він уточнив свою позицію після розмови з грецьким композитором Дімітрісом Контопулосом. Після цього Крістіан вже назвав путініста «великим російським артистом». Та у результаті однаково виявилося, що Кіркоров хоч і давно знайомий з автором пісні, але жодного стосунку до переможного треку не має.

«Схоже, що Філіп Кіркоров — великий російський артист, який працював разом із Дімітрісом над деякими попередніми відборами, але не має жодного стосунку до Bangaranga. Ймовірно, через те, що він співпрацював із Дімітрісом, він пишається тим, що Дімітріс є частиною пісні Bangaranga, і радіє успіху», — видав Тарча.

Водночас сам Контопулос не став заперечувати дружбу зі скандальним російським артистом, але при цьому не підтвердив співпрацю в рамках переможного треку для Болгарії: «Він друг. Він нас підтримує. Але ні, цього разу це був інший проєкт».

Ба більше, автор Bangaranga заявив, що не бачив нещодавніх цинічних заяв Кіркорова і припустив, що той міг «мати на увазі щось інше».

Тим часом скандал продовжує набирати обертів. Ще до фіналу увагу багатьох привернула постать самого Контопулоса, який у минулому працював із російськими артистами, серед яких були й Сергій Лазарєв та Ані Лорак. Також у Мережі звернули увагу, що DARA спершу була підписана на Кіркорова в Instagram, однак після хвилі обговорень відписалася від нього.

Раніше ж український режисер Ніколас Чоб, який працював у команді Болгарії, теж заявляв, що Кіркоров не мав жодного стосунку до створення конкурсного номера. Схоже, історія про «участь» путініста в перемозі Болгарії дедалі більше нагадує спробу цинічно опинитися поруч із чужим успіхом.

