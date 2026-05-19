З часом пральна машина починає гірше прати, неприємно пахнути або працювати значно голосніше. При цьому далеко не всі знають, що головна причина часто полягає не у віці техніки, а у відсутності правильного догляду. Майстри з ремонту пральних машин запевняють: існує один режим, який варто запускати хоча б раз на місяць. Саме він допомагає очистити барабан, прибрати залишки бруду та подовжити термін служби навіть дуже старої пралки.

Експерти радять хоча б раз на місяць вмикати режим прання на максимально високій температурі — 90 або 95 градусів.

Саме гаряча вода допомагає розчинити залишки порошку, жиру, бруду та нальоту всередині барабана і шлангів. Особливо важливо це робити людям, які переважно перуть у швидких або холодних режимах.

Під час прання за низьких температур усередині машини поступово накопичуються бактерії, грибок та залишки мийних засобів. Через це з’являється неприємний запах, а деталі пралки починають швидше зношуватися.

Гаряче очищення допомагає буквально промити техніку зсередини та зменшити навантаження на важливі механізми.

Що додати для кращого ефекту

Майстри радять запускати порожню пральну машину та додавати у відсік для порошку лимонну кислоту. Для одного очищення зазвичай достатньо 100-150 грамів.

Вона добре розчиняє вапняний наліт і допомагає очистити нагрівальний елемент від накипу. Адже у більшості випадків саме через накип пральні машини часто починають працювати гірше або споживають більше електроенергії.

Як зрозуміти, що пралці потрібне очищення

Про проблему можуть свідчити неприємний запах, сірий наліт на гумці барабана та погане полоскання речей.

Іноді машина також починає працювати голосніше та довше нагрівати воду.

Усе це часто вказує на накопичення бруду та накипу всередині техніки.

