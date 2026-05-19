Девід Бекхем здивував подарунком для тестя на честь його 80-річчя — що він презентував
Днями свій ювілей відзначав батько Вікторії Бекхем.
51-річний відомий спортсмен Девід Бекхем поділився в Instagram серією фото зі своїм тестем Ентоні Адамсом, якому днями виповнилося 80 років. Ексфутболіст зустрівся з ним за обідом, під час якого вони відсвяткували ювілей.
«З днем народження найкращий тесть, про якого я міг тільки мріяти», — написав спортсмен.
Обідали чоловіки традиційними англійськими стравами, що складалися з м’ясного пирога, картопляного пюре і великої кількості соусу.
Подарунок Бекхема здивував. На фото Девід тримає цілий в’ялений окіст. «Невелике святкове частування», — повідомив він.
Думаємо, це не єдиний подарунок для Ентоні, адже вся велика родина Бекхемів зібралася пізніше на урочисту святкову вечерю.
Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем похизувалась сніданком, який їй приготував чоловік Девід.