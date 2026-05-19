- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 1 хв
У срібній сукні та в обіймах коханого: гламурна Ізабель Гулар на Каннському кінофестивалі
41-річна бразильська топмодель та екс«ангел» Victoria’s Secret у вбранні з бісером продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці.
Ізабель Гулар відвідала прем’єру драматичного фільму Fjord, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона з’явилася у супроводі свого коханого — німецького футболіста Кевіна Траппа, в обіймах якого позувала.
Модель обрала дял своєї появи гламурний аутфіт. На ній була срібна сукня-футляр довжини максі, повністю розшита бісером, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Вбрання було без бретельок, мало округлий виріз і на подолі було оздоблене прозорим краплевидним камінням.
Лук Гулар доповнила діамантовими прикрасами, діамантовим чокером і каблучкою, а також срібним годинником. Волосся вона зібрала у гладкий хвіст, зробила макіяж з чорними стрілками і нюдовий манікюр.
Нагадаємо, Ізабель Гулар у мініатюрному бікіні та леопардовій спідниці позувала серед кактусів.