Шоу-бізнес
126
1 хв

Уже традиція: Ізабель Гулар та її бойфренд-футболіст влаштували пляжну акробатику

Модель та її коханий вразили своєю фізичною формою.

Юлія Кудринська
Ізабель Гулар і Кевін Трапп

41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар та її бойфренд — 35-річний німецький футболіст Кевін Трапп — полетіли святкувати Різдво й Новий рік у теплі краї. Уже традиційно вони зняли святкове відео для своїх шанувальників в Instagram.

Ізабель і Кевін, одягнені в шапки Санта-Клауса, виконали акробатичні трюки прямо на березі океану, а наприкінці поцілувалися. Обидва перебувають у чудовій фізичній формі.

У підписі до публікації модель написала, що це вже їхня різдвяна традиція, і побажала підписникам щасливих свят у родинному колі.

Зазначимо, Ізабель давно відома своєю любов’ю до активного способу життя і регулярних тренувань. Вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години, незважаючи на те, яким завантаженим є день. Серед спортивних вправ вона виокремлює бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар полюбляє практикувати йогу й часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Раніше, нагадаємо, топмодель Ізабель Гулар позувала повністю оголеною. Зірка показала, як збиралася на світський захід.

Образи топмоделі Ізабель Гулар (12 фото)

Изабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

© Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар_1 / © Instagram Ізабель Гулар

© Instagram Ізабель Гулар

Изабель Гулар_1
Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Getty Images

Ізабель Гулар / © Getty Images

