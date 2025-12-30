Уже традиція: Ізабель Гулар та її бойфренд-футболіст влаштували пляжну акробатику

Ізабель Гулар і Кевін Трапп

41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар та її бойфренд — 35-річний німецький футболіст Кевін Трапп — полетіли святкувати Різдво й Новий рік у теплі краї. Уже традиційно вони зняли святкове відео для своїх шанувальників в Instagram.

Ізабель і Кевін, одягнені в шапки Санта-Клауса, виконали акробатичні трюки прямо на березі океану, а наприкінці поцілувалися. Обидва перебувають у чудовій фізичній формі.

У підписі до публікації модель написала, що це вже їхня різдвяна традиція, і побажала підписникам щасливих свят у родинному колі.

Зазначимо, Ізабель давно відома своєю любов’ю до активного способу життя і регулярних тренувань. Вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години, незважаючи на те, яким завантаженим є день. Серед спортивних вправ вона виокремлює бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар полюбляє практикувати йогу й часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

