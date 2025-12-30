Уже традиция: Изабель Гулар и ее бойфренд-футболист устроили пляжную акробатику

Изабель Гулар и Кевин Трапп

41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар и ее бойфренд — 35-летний немецкий футболист Кевин Трапп — улетели праздновать Рождество и Новый год в теплые края. Уже традиционно они сняли праздничное видео для своих поклонников в Instagram.

Изабель и Кевин, одетые в шапки Санта-Клауса, выполнили акробатические трюки прямо на берегу океана, а в конце поцеловались. Оба находятся в отличной физической форме.

В подписи к публикации модель написала, это уже их рождественская традиция, и пожелала подписчикам счастливых праздников в кругу семьи.

Отметим, Изабель давно известна своей любовью к активному образу жизни и регулярным тренировкам. Она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

