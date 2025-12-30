ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В длинной шубе и высоких сапогах: стильная Рита Ора прогулялась по Нью-Йорку

35-летняя певица попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Рита Ора

Рита Ора / © Getty Images

Рита сейчас репетирует шоу «Dick Clark’s New Year’s Rockin' Eve» на Таймс-сквер, на Манхэттене и ее сфотографировали как раз по пути на репетицию этого шоу.

Одета Рита была в кофейный костюм и длинную шубу, а обута в высокие кожаные сапоги на каблуках. Ора собрала волосы в низкий гладкий пучок, сделала мейк-ап, надела очки от солнца, подобранный идеально по цвету под ее лук и несколько золотых серьг в уши.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Напомним, певица Мэрайя Кери также попала под прицел фотографов в шубе. Звезду сфотографировали во время шопинга на курорте в Аспене.

Мэрайя Кери / © Getty Images

Мэрайя Кери / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie