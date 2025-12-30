В длинной шубе и высоких сапогах: стильная Рита Ора прогулялась по Нью-Йорку

Рита Ора / © Getty Images

Рита сейчас репетирует шоу «Dick Clark’s New Year’s Rockin' Eve» на Таймс-сквер, на Манхэттене и ее сфотографировали как раз по пути на репетицию этого шоу.

Одета Рита была в кофейный костюм и длинную шубу, а обута в высокие кожаные сапоги на каблуках. Ора собрала волосы в низкий гладкий пучок, сделала мейк-ап, надела очки от солнца, подобранный идеально по цвету под ее лук и несколько золотых серьг в уши.

Рита Ора / © Getty Images

Напомним, певица Мэрайя Кери также попала под прицел фотографов в шубе. Звезду сфотографировали во время шопинга на курорте в Аспене.

