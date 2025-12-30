Джамала спела новогодний хит Верки Сердючки на украинском и восхитила новым звучанием

Джамала и Верка Сердючка

Украинская певица и продюсер нацотбора на "Евровидение-2026" Джамала спела популярный новогодний хит артистки Верки Сердючки на украинском.

Пока шоумен Андрей Данилко заявляет, что его старые песни невозможно украинизировать, Джа доказала обратное. Артистка неожиданно перевела на украинский хит "Новогодняя" и просто восхитила новым звучанием. Конечно же, перевод недословный. Однако композиция совсем не потеряла своего главного мотива.

Как призналась Джамала, этот кавер был незапланированный. Однако певица делится, что хоть вот-вот наступит Новый 2026 год, но праздничного настроения у нее совсем нет. Поэтому, исполнительница решила себе его создавать самостоятельно.

"Абсолютно незапланированный кавер. "Новогодняя"! Но в этом году как-то особенно тяжело с новогодним настроением, поэтому делаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность! С наступающим Новым годом!" - отметила артистка.

Напомним, недавно Джамала трогательно спела "Щедрик". Компанию артистке составил 7-летний сын, который играл для мамы на синтезаторе.