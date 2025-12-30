Джамала заспівала новорічний хіт Вєрки Сердючки українською та захопила новим звучанням

Джамала та Вєрка Сердючка

Українська співачка та продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026" Джамала заспівала популярний новорічний хіт артистки Вєрки Сердючки українською.

Поки шоумен Андрій Данилко заявляє, що його старі пісні неможливо українізувати, Джа довела протилежне. Артистка неочікувано переклала українською хіт "Новогодняя" та просто захопила новим звучанням. Звичайно ж, переклад недослівний. Проте композиція зовсім не втратила свого головного мотиву.

Як зізналась Джамала, цей кавер був незапланований. Проте співачка ділиться, що хоч от-от настане Новий 2026 рік, але святкового настрою в неї зовсім немає. Тож, виконавиця вирішила собі його створювати самостійно.

"Абсолютно незапланований кавер. "Новорічна"! Але в цьому році якось особливо тяжко з новорічним настроєм, тому робимо його собі самі. Дякую моїм друзям за цю спонтанність! З прийдешнім Новим роком!" – зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала чуттєво заспівала "Щедрика". Компанію артистці склав 7-річний син, який грав для мами на синтезаторі.