Китай заявив про наближення миру в Україні, але наголосив на "першопричинах" війни

Прапор Китаю. / © Associated Press

Останнім часом з’явилися ознаки наближення миру в Україні. Китай чекає на досягненні мирної угоди, яка дозволить усунути «першопричини кризи».

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, повідомляє «Укрінформ».

«„Українська криза“ (так Китай називає війну — Ред.) триває вже майже чотири роки. Китай увесь цей час наполегливо створює умови для миру та порозуміння між усіма сторонами», — висловився Ван.

За його словами, як один з ініціаторів створення групи «друзів миру» Пекін «щиро вітає» зусилля, які сприяють її мирному врегулюванню. Мовляв, КНР активно співпрацює з іншими сторонами над припиненням вогню і просуванням діалогу.

Ван Ї зауважив, що «відкрилося вікно для переговорів», а також «з’явились обережні очікування наближення миру». Втім, у своїх заявах китайський дипломат згадав і наративи Кремля про «першопричини конфлікту».

Хоча шлях попереду залишається важким, Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль і з нетерпінням очікує на досягнення всеохоплюючої, міцної та обов’язкової мирної угоди для усунення першопричин конфлікту та досягнення міцного миру і стабільності в Європі», — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Китаю.

Як повідомлялося, речник китайського МЗС Лінь Цзянь заявив про роль КНР у припиненні війни в Україні. З його слів, участь Пекіну у процесах припинення вогню і мирних переговорів конструктивна. Представник МЗС висловився, мовляв, КНР «працює» над припиненням вогню, «сприяє переговорам про мир», а також надалі «буде відігравати конструктивну роль у цьому напрямку».

