27-річний блогер Дмитро Варварук розлучається з дружиною після 11 років стосунків

Дмитро Варварук із колишньою дружиною та сином / © instagram.com/dima_varvaruk

Відомий франківський блогер-мільйонник, продюсер, співак Дмитро Варварук розлучається з дружиною Яною.

Про це подружжя повідомила в спільному дописі в Instagram. Загалом, пара перебувала в стосунках протягом 11 років, з яких понад три – у шлюбі. За цей час вони разом подолали чимало труднощів, розділили багато приємних моментів, зростали разом та будувати спільне життя. Проте 29 грудня подружжя неочікувано оголосило про розлучення.

"11 років. Дуже довгий відрізок із життя. Дуже сильна історія першого кохання, яке роками проходило через різні труднощі, неймовірна сила почуттів, які довго рухали нас вперед попри все. Ми разом зростали, разом будували для себе те життя, яке маємо зараз. Але як ви зрозуміли - цій історії настав кінець", - йдеться в повідомленні.

Дмитро Варварук із колишньою дружиною / © instagram.com/dima_varvaruk

Причину розлучення пара не повідомляє. Натомість Яна та Дмитро запевняють, що й надалі підтримуватимуть зв'язок у питаннях, що стосуються спільного дворічного сина Марка. Колишнє подружжя запевняє, що дитина наразі для них в пріоритеті.

"Нашим найбільшим спільним здобутком залишається Марко. І ми обоє хочемо, щоб він ріс у спокої, з двома присутніми й відповідальними батьками. Тому ми залишаємося командою у всьому, що стосується його", - підсумувало подружжя.

Дмитро Варварук із колишньою дружиною та сином / © instagram.com/dima_varvaruk

Зазначимо, влітку 2022 року Дмитро Варварук одружився з Яною. Вже 25 січня 2023-го у пари народився спільний син Марко. Нині ж вони оголосили про розрив.

