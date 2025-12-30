Піаніст Євген Хмара розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям у дружини: "Дуже складний період"

Євген Хмара з дружиною / © instagram.com/evgenykhmara

Український композитор та піаніст Євген Хмара вперше розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям у дружини.

Подружжя пережило доволі складний період 2022 року, коли Дар'я була вагітна третьою дитиною. У дружини виконавця почалися проблеми зі спиною. Через затиснений нерв обраниця піаніста відчувала жахливий біль. Ба більше, Дар'я навіть ходити не могла. Складно було й те, що лікувати спину було неможливо, оскільки дружина Хмари була вагітною. Піаніст в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що Дар'я змогла це витримати, оскільки є дуже сильною людиною.

"Проблеми зі спиною в Дашеньки, коли вона була вагітною третім, - це був дуже складний період. Я б сказав, що один із найскладніших. У неї дуже був затиснутий нерв. Ти нічим не можеш допомогти, ти все це бачиш і просто нічого не можеш зробити. Це був затиснутий нерв, вона була вагітною, не можна було жодних ліків, препаратів. Вона сильна у мене. Я думаю, що якби це була не така сильна людина, то дуже мало б хто міг пройти цей шлях", - поділився піаніст.

Євген Хмара з дружиною та трьома дітьми / © instagram.com/evgenykhmara

Дар'я почала лікувати спину вже після пологів. Наразі вона чудово почувається. Євген Хмара говорить, що дружина їздить із ним в тури та виступає на сцені.

"Вона не могла ходити. Це був настільки сильний біль. Він спазмами підходив. Це був один із найскладніших періодів мого життя. Коли вона вже народила, то вже все поставили. Зараз Дашенька зі мною в турі виступає!" – говорить піаніст.

