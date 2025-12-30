"Я дуже змінилась": фіналістка "Холостяка-14" Анастасія Половинкіна знялася у фотосесії, на яку відреагував Цимбалюк

Анастасія Половинкіна

Реклама

Фіналістка реалітішоу «Холостяк-14» — 31-річна проєктна менеджерка Анастасія Половинкіна — знялася у стильній чорно-білій фотосесії і показала, що з цього вийшло в Instagram.

Анастасія Половинкіна/Фото Юлії Коренюк

Позувала вона перед об’єктивом фотокамери іншої учасниці «Холостяка-14» — фотографині Юлії Коренюк.

Анастасія Половинкіна/Фото Юлії Коренюк

Анастасія постала у світлих джинсах і білому корсеті, який підкреслив її тонку талію.

Реклама

Анастасія Половинкіна/Фото Юлії Коренюк

Головний акцент на знімках фотографиня зробила на глибокому погляді дівчини.

Анастасія Половинкіна/Фото Юлії Коренюк

У підписі до світлин Половинкіна зізналася, що після проєкту вона дуже змінилася.

«Ти стала іншою, — сказала @yuliakorenyuk, коли зустріла на вокзалі в кінці цього літа.

Так я дуже змінилась. Десь стала закритішою, десь тепер обираю промовчати, оберігаю свій вогник. Життя дуже змінилось, але я впевнена — це на краще!

Не знаю, як вона це робить, але кожне фото наче транслює відчуття. Юля, дякую що зняла кришечку», — написала Анастасія.

Реклама

Анастасія Половинкіна/Фото Юлії Коренюк

Анастасія Половинкіна/Фото Юлії Коренюк

До речі, фотосет Насті не залишив байдужим і Тараса Цимбалюка, який відреагував на ці знімки. Актор у коментарях залишив смайлик у вигляді вогника.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк здивував публічим зверненням після фіналул до Анастасії Половинкіної.