ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Найяскравіша королева року: згадуємо образи дружини короля Нідерландів — Максими

Королева Нідерландів Максима 2025 року сяяла на різних заходах — публічних та сімейних. Згадуємо її найяскравіші образи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Associated Press

Її Величність демонструвала розкішні луки у пальтах-кейпах, які носила з сукнями.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

А також віддавала перевагу класичним та яскравим пальтам, які вдало комбінувала з головними уборами, взуттям та аксесуарами.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / © Getty Images

Ми бачили багато виходів Максими у штанях чи штанних костюмах, які їй дуже пасують. Переважно такі вбрання вона носила на ділові зустрічі та заходи.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

А для державних заходів та бенкетів королева Максима обирала вечірні сукні та тіари.

Король Віллем-Олександр, королева Максима принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували образи найстильнішої королеви 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie