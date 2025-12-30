Королева Максима / © Associated Press

Її Величність демонструвала розкішні луки у пальтах-кейпах, які носила з сукнями.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

А також віддавала перевагу класичним та яскравим пальтам, які вдало комбінувала з головними уборами, взуттям та аксесуарами.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / © Getty Images

Ми бачили багато виходів Максими у штанях чи штанних костюмах, які їй дуже пасують. Переважно такі вбрання вона носила на ділові зустрічі та заходи.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

А для державних заходів та бенкетів королева Максима обирала вечірні сукні та тіари.

Король Віллем-Олександр, королева Максима принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

