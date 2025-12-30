- Дата публікації
Найяскравіша королева року: згадуємо образи дружини короля Нідерландів — Максими
Королева Нідерландів Максима 2025 року сяяла на різних заходах — публічних та сімейних. Згадуємо її найяскравіші образи.
Її Величність демонструвала розкішні луки у пальтах-кейпах, які носила з сукнями.
А також віддавала перевагу класичним та яскравим пальтам, які вдало комбінувала з головними уборами, взуттям та аксесуарами.
Ми бачили багато виходів Максими у штанях чи штанних костюмах, які їй дуже пасують. Переважно такі вбрання вона носила на ділові зустрічі та заходи.
А для державних заходів та бенкетів королева Максима обирала вечірні сукні та тіари.
Нагадаємо, раніше ми показували образи найстильнішої королеви 2025 року.