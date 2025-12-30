Грибок-вбивця стрімко мутує та поширюється світом: вчені б’ють на сполох

Грибок Candida auris

Стійкий до ліків грибок Candida auris, який спричиняє смертельно небезпечні інфекції, стає дедалі заразнішим і вже зафіксований у понад 60 країнах світу. Вчені попереджають: він навчився ефективно ухилятися від імунної системи людини та дії медикаментів.

Про це пише The Independent.

Що відомо

Вчені у новому огляді досліджень застерігають про стрімке поширення небезпечного грибка Candida auris, який набуває дедалі більшої вірулентності та резистентності до протигрибкових препаратів. Інфекції, спричинені цим збудником, становлять особливу загрозу для людей з ослабленим імунітетом і можуть бути смертельними.

За даними дослідників, грибкові інфекції щороку вражають близько 6,5 мільйона людей у світі. Рівень смертності у тяжких випадках перевищує 50% навіть за умови лікування. Candida auris належить до інвазивних дріжджових грибків і здатен викликати важкі системні інфекції.

Вперше цей патоген був виявлений у 2009 році у вушному каналі пацієнта в Японії. Вже за кілька років грибок поширився на інші країни, зокрема Індію, де у 2014 році його офіційно визнали серйозною загрозою для громадського здоров’я. Станом на сьогодні Candida auris зафіксували щонайменше у 61 країні на шести континентах.

Найновіший огляд, опублікований у журналі Microbiology and Molecular Biology Reviews, виявив низку унікальних властивостей грибка. Зокрема, він здатен змінювати форму росту — від дріжджоподібної до ниткоподібної, що сприяє швидкому поширенню та розвитку стійкості до ліків. Крім того, спеціальні білки клітинної стінки дозволяють йому прикріплюватися до шкіри людини, фактично «прилипаючи» до неї.

Науковці наголошують, що колонізація шкіри Candida auris є серйозною проблемою, оскільки інфіковані пацієнти можуть передавати грибок іншим людям — як у межах однієї лікарні, так і між медичними закладами.

Окрему небезпеку становлять так звані «вивідні насоси» у клітинній мембрані грибка. Вони здатні виводити протигрибкові препарати ще до того, як ті подіють. Також Candida auris формує слизові біоплівки на різних поверхнях, що значно ускладнює лікування.

Дослідники зазначають, що діагностика інфекцій, спричинених цим грибком, часто ускладнюється через неправильну ідентифікацію, що призводить до затримок у призначенні ефективної терапії. У зв’язку з цим вчені закликають до розробки нових протигрибкових препаратів широкого спектра дії, вдосконалення діагностичних тестів, а також створення вакцин та імунних методів лікування для пацієнтів групи ризику.

В огляді також наголошується на необхідності підвищення глобальної обізнаності щодо грибкових захворювань і посилення епіднагляду, особливо в країнах з обмеженими ресурсами. Водночас вчені повідомляють, що три нові препарати вже проходять клінічні випробування і можуть незабаром стати доступними для лікування небезпечної інфекції.