У сукні з пелюстками і камінням: красивий образ фіналістки "Холостяка-14" Анастасії Половинкіної
На фінальній церемонії дівчина з’явилася у гарному вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру.
Пропонуємо пригадати чарівний образ Анастасії Половинкіної, у якому вона постала на фінальній церемонії проєкту «Холостяк-14».
До Тараса Цимбалюка дівчина вийшла у світло-сірій сукні максі по фігурі і без бретельок. Вбрання було оздоблене камінням і напівпрозорими пелюстками. У ньому Настя мала стрункий і гарний вигляд.
Аутфіт Половинкіна доповнила гладким довгим хвостом, макіяжем із акцентом на очах і лаконічними сережками.
Нагадаємо, Анастасія Половинкіна прокоментувала відмову Тараса Цимбалюка у фіналі.