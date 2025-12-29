ТСН у соціальних мережах

У сукні з пелюстками і камінням: красивий образ фіналістки "Холостяка-14" Анастасії Половинкіної

На фінальній церемонії дівчина з’явилася у гарному вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Пропонуємо пригадати чарівний образ Анастасії Половинкіної, у якому вона постала на фінальній церемонії проєкту «Холостяк-14».

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

До Тараса Цимбалюка дівчина вийшла у світло-сірій сукні максі по фігурі і без бретельок. Вбрання було оздоблене камінням і напівпрозорими пелюстками. У ньому Настя мала стрункий і гарний вигляд.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Аутфіт Половинкіна доповнила гладким довгим хвостом, макіяжем із акцентом на очах і лаконічними сережками.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Нагадаємо, Анастасія Половинкіна прокоментувала відмову Тараса Цимбалюка у фіналі.

