У сукні з камінням, перлами і гарним декольте: фінальний образ переможниці шоу "Холостяк-14"

Надін Головчук з’явилася на фінальній церемонії у красивому вбранні.

Надін Головчук

На фінальній церемонії 14-го сезону шоу «Холостяк» переможниця проєкту — фотомодель Надін Головчук — продемонструвала ефектний образ.

Надін Головчук і Тарас Цимбалюк на фінальній церемонії

На дівчині була розкішна світла сукня максі фасону «русалка» з декольте і шлейфом, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало красивий ліф, рясно розшитий камінням, перлами та бісером. В районі стегон сукня також була оздоблена прикрасами.

Надін Головчук

Аутфіт Надін доповнила хвилястим укладанням, ніжним макіяжем і сережками-цвяшками.

Надін Головчук

Надін Головчук, Тарас Цимбалюк, Христина і Григорій Решетнік

Нагадаємо, фіналістка «Холостяка-14» Анастасія Половинкіна прокоментувала відмову Тараса Цимбалюка.

