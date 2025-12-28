- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 306
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з камінням, перлами і гарним декольте: фінальний образ переможниці шоу "Холостяк-14"
Надін Головчук з’явилася на фінальній церемонії у красивому вбранні.
На фінальній церемонії 14-го сезону шоу «Холостяк» переможниця проєкту — фотомодель Надін Головчук — продемонструвала ефектний образ.
На дівчині була розкішна світла сукня максі фасону «русалка» з декольте і шлейфом, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало красивий ліф, рясно розшитий камінням, перлами та бісером. В районі стегон сукня також була оздоблена прикрасами.
Аутфіт Надін доповнила хвилястим укладанням, ніжним макіяжем і сережками-цвяшками.
Нагадаємо, фіналістка «Холостяка-14» Анастасія Половинкіна прокоментувала відмову Тараса Цимбалюка.