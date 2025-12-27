- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1190
- Час на прочитання
- 1 хв
"Холостяк-14": Тарас Цимбалюк опублікував спільне фото зі своєю обраницею
Актор зробив спільний допис із переможницею проєкту.
Відбувся фінал романтичного реалітішоу «Холостяк-14», під час якого головний герой Тарас Цимбалюк зробив свій вибір. Його обраницею стала 26-річна фотомодель із Хмельницького Надін Головчук.
Одразу після завершення шоу Тарас опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото з Надін, на якому вони усміхнені позують, обіймаючись.
«Дякую усім, хто був з нами», — написав Цимбалюк у дописі.
Нагадаємо, Тарас Цимбалюк за крок до фіналу попрощався з фавориткою шоу — моделлю Іриною Пономаренко.