Шоу-бізнес
1190
1 хв

"Холостяк-14": Тарас Цимбалюк опублікував спільне фото зі своєю обраницею

Актор зробив спільний допис із переможницею проєкту.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Відбувся фінал романтичного реалітішоу «Холостяк-14», під час якого головний герой Тарас Цимбалюк зробив свій вибір. Його обраницею стала 26-річна фотомодель із Хмельницького Надін Головчук.

Одразу після завершення шоу Тарас опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото з Надін, на якому вони усміхнені позують, обіймаючись.

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

«Дякую усім, хто був з нами», — написав Цимбалюк у дописі.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк за крок до фіналу попрощався з фавориткою шоу — моделлю Іриною Пономаренко.

