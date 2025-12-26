ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
2120
Час на прочитання
1 хв

"Холостяк-14": Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту

Головний герой шоу зробив свій фінальний вибір.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

В ефірі каналу СТБ відбувся фінал 14-го сезону романтичного реалітішоу «Холостяк». Головний герой проєкту — актор Тарас Цимбалюк — обрав дівчину, яка полонила його серце. Нею стала 26-річна фотомодель із Хмельницького Надін Головчук.

Надін Головчук

Надін Головчук

«Кохання — це стрибок у щось невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була не остання наша зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії», — сказав Тарас Надін і одягнув їй на палець каблучку.

Дата публікації
Кількість переглядів
2120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie