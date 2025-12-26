"Холостяк-14": Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту

Тарас Цимбалюк

В ефірі каналу СТБ відбувся фінал 14-го сезону романтичного реалітішоу «Холостяк». Головний герой проєкту — актор Тарас Цимбалюк — обрав дівчину, яка полонила його серце. Нею стала 26-річна фотомодель із Хмельницького Надін Головчук.

Надін Головчук

«Кохання — це стрибок у щось невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була не остання наша зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії», — сказав Тарас Надін і одягнув їй на палець каблучку.