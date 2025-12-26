ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
195
1 хв

Сукні-жакети, бюстгальтер з камінням і пір’я: розглядаємо ефектні образи учасниць "Холостяка-14"

Учасниці романтичного проєкту продемонстрували красиві луки на зустрічі з Тарасом Цимбалюком.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Учасниці "Холостяка"

Сьогодні, 26 грудня, в ефірі СТБ відбудеться одинадцятий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14», і ми дізнаємось, хто з учасниць заполонив серце головного героя Тараса Цимбалюка.

А поки що пропонуємо пригадати, в яких образа учасниці проєкту зявилися перед головним героєм, коли він їм вручив троянди.

Ірина Пономаренко продемонструвала ніжний образ у всьому білому. На ній була сукня-жакет, оздоблена білим пір’ям-боа на одному рукаві і манжеті. Вбрання вона скомбінувала з мереживними колготами і білими слінгбеками на шпильках.

Ірина Пономаренко

У дівчини була зібрана елегантна зачіска з випущеними спереду пасмами і макіяж із чорними стрілками.

Ірина Пономаренко

Надін Головчук постала у сірому смугастому костюмі, який складався з жакета оверсайз і мініспідниці. Жакет вона одягла на розкішний топ-бюстгальтер із каміння. Взута вона була у босоніжки кольору металік.

Надін Головчук

Розпущене волосся і мейкап зі срібними тінями завершили аутфіт Надін.

Надін Головчук

Анастасія Половинкіна обрала чорну сукню-жакет приталеного силуету з фатиновою тканиною на плечах і в якості спідниці, а також чорні лаковані гостроносі босоніжки.

Анастасія Половинкіна

Учасниці зробили зібрану зачіску з чубчиком і ніжний макіяж.

Анастасія Половинкіна

