Сукні-жакети, бюстгальтер з камінням і пір’я: розглядаємо ефектні образи учасниць "Холостяка-14"
Учасниці романтичного проєкту продемонстрували красиві луки на зустрічі з Тарасом Цимбалюком.
Сьогодні, 26 грудня, в ефірі СТБ відбудеться одинадцятий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14», і ми дізнаємось, хто з учасниць заполонив серце головного героя Тараса Цимбалюка.
А поки що пропонуємо пригадати, в яких образа учасниці проєкту зявилися перед головним героєм, коли він їм вручив троянди.
Ірина Пономаренко продемонструвала ніжний образ у всьому білому. На ній була сукня-жакет, оздоблена білим пір’ям-боа на одному рукаві і манжеті. Вбрання вона скомбінувала з мереживними колготами і білими слінгбеками на шпильках.
У дівчини була зібрана елегантна зачіска з випущеними спереду пасмами і макіяж із чорними стрілками.
Надін Головчук постала у сірому смугастому костюмі, який складався з жакета оверсайз і мініспідниці. Жакет вона одягла на розкішний топ-бюстгальтер із каміння. Взута вона була у босоніжки кольору металік.
Розпущене волосся і мейкап зі срібними тінями завершили аутфіт Надін.
Анастасія Половинкіна обрала чорну сукню-жакет приталеного силуету з фатиновою тканиною на плечах і в якості спідниці, а також чорні лаковані гостроносі босоніжки.
Учасниці зробили зібрану зачіску з чубчиком і ніжний макіяж.